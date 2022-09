Deutschland gegen Griechenland : „Giannis zu stoppen ist fast unmöglich“

Als der Basketballriese Giannis Antetokounmpo zur Kabine der griechischen Basketball-Nationalmannschaft schritt, 115 Kilogramm athletisch verteilt auf 2,11 Meter, ärmellos und in kurzer Hose, auf den Ohren einen Kopfhörer, schoss plötzlich ein Mann im Anzug durch den Flur, schrie, sprang ihm ansatzlos in die muskulösen Arme und küsste ihm unter Tränen die Wangen. Der Profi aus der NBA umarmte ihn freundlich, lachte und setzte ihn behutsam zurück auf den Boden.

Er hatte mit seinem Team am Sonntag in Berlin das Achtelfinale gegen die Tschechische Republik vor sich, in dem er zum 94:88 seines Teams neben 33 Minuten imposanter Präsenz 27 Punkte, 10 Rebounds und 5 Assists beitragen sollte. Das bedeutet: An diesem Dienstagabend (20.30 Uhr bei Magentasport und RTL) wird die deutsche Mannschaft in der Runde der besten acht gegen den 27 Jahre alten Antetokounmpo spielen, den „Greek Freak“ der amerikanischen Liga NBA.

„Die werden immer ihr Spiel machen“

Im vergangenen Jahr war er dort Meister mit den Milwaukee Bucks, zweimal wurde er in den Jahren zuvor als wertvollster Spieler der Saison (MVP) ausgezeichnet, einmal als MVP der Finals. Noch dazu ist er Gegenstand eines Disney-Films über den Aufstieg des Kindes einer nigerianischen Flüchtlingsfamilie in Griechenland zu einem Weltstar, der allein von seinem Klub jährlich vierzig Millionen Dollar erhält.

Antetokounmpo war der überragende Spieler der Partie, obwohl die tschechischen Spieler, wie ihr Aufbauspieler Tomas Satoransky sich ausdrückte, „eine Mauer um Giannis“ zu errichten versuchten. Die Mauer fiel, Berlin ist halt Berlin, und die Griechen verhinderten mit großem Einsatz die absehbare Niederlage.

Nie passte das Wort von der Herkulesaufgabe besser als für die Herausforderung, sich mit dem griechischen Helden zu messen. „Ob das Luka Doncic ist, ob LeBron, ob Giannis: Die werden immer ihr Spiel machen“, sagt der deutsche Spielmacher Dennis Schröder. Die anderen gelte es auszuspielen. „Giannis zu stoppen ist fast unmöglich.“

„Gewinnt für mich“

Held des Abends war allerdings der fliegende Coach: Gianmarco Pozzecco. Seine italienische Auswahl warf den Meisterschaftsfavoriten Serbien mit Trainer Svetislav Pesic mit 94:86 aus dem Wettbewerb. Die 32 Punkte von NBA-Star Nikola Jokic waren nichts gegen die 21 Punkte von Nicolo Melli, die 19 von Simone Fontecchio und die 22 von Marco Spissu – insgesamt 16 Dreier bei 38 Distanzwürfen.

In den Schlussminuten lag Pozzecco nicht mehr in den Armen von Antetokounmpo, sondern schreiend auf den Knien hinter der Bank und rang mit Spielern und Betreuern, die ihn in den Kabinengang zurückzudrängen versuchten. Die Schiedsrichter, die ihn mit merkwürdigen Entscheidungen und vor allem mit Ermahnungen seiner Spieler auf der Bank über die Maßen gereizt hatten, hatten ihn im dritten Viertel nach zwei technischen Fouls der Halle verwiesen.

Er ging unter Tränen. Nun fürchtete sein Team, den Sieg zu verlieren, wenn er verbotenerweise zurückkehrte. Jubelnd stürzten sich die Spieler schließlich auf ihn. „Er sagte: Gewinnt für mich. Und wir haben es getan“, kommentierte Spissu.

Pozzecco, früher als Aufbauspieler gelegentlich mit bunt gefärbten Haaren am Ball, war zeitweise aus der Nationalmannschaft verbannt und hatte seine größten Erfolge, als er 2004 mit Bologna das Finale der Euroleague erreichte und die Azzurri ins Endspiel der Olympischen Spiele von Athen führte. 2019 gewann er als Trainer mit Sassari den Europe Cup. „Dies waren heute nicht zwölf Spieler, dies waren zwölf Löwen“, tönte Pozzi, wie er in Italien genannt wird: „Sie haben die Welt erschüttert.“

Der Kroate Miro Bilan, der mit seinem Team gegen Finnland ausgeschieden war und das Spiel verfolgte, erinnerte sich an zweieinhalb Spielzeiten bei Sassari in Italien. „In dieser Zeit ist Pozzecco acht Mal aus der Halle geflogen“, erzählte er: „Acht Mal hat Edo übernommen.“ Edoardo Casalone, Pozzeccos Assistent, sprang auch am Sonntag ein.

Das einzige ungeschlagene Team der Europameisterschaft ist dennoch das griechische. Es wird einer starken Mannschaft bedürfen, dies zu ändern.