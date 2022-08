Trainerlegende des Basketballs : Auf den Spuren von Svetislav Pešić

Auf einem Parkplatz in Belgrad steigt ein Mann mit Sonnenbrille aus einem schwarzen Auto. Er lässt den Motor an und die Tür auf. „Komm mit“, sagt der Mann. Er setzt die Sonnenbrille ab und schaut auf das große Gebäude. Dort steht in kyrillischer Schrift: Sporthalle Ranko Žeravica. „Das ist die erste Basketballhalle Jugoslawiens“, sagt er. „Komm mit!“ Dann läuft er los. Aber das Auto? Er läuft einfach weiter. Als würde in dieser Stadt jemand wagen, sein Auto zu klauen.

So steht der Mann an diesem Sommertag in der serbischen Hauptstadt und klopft gegen die Glastür der Halle, in der er schon 1970 unter dem großen Trainer Ranko Žeravica für Partizan Belgrad spielte. Damals, sagt er, durften dort 4500 Menschen rein. Als er aber 1978 mit seinem neuen Klub KK Bosna aus Sarajevo gegen Partizan und Ranko Žeravica um die jugoslawische Meisterschaft spielte und siegte, seien 6500 Menschen drin gewesen. So sei das mit Belgrad und dem Basketball.