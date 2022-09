Basketball-EM : Italien verpasst den nächsten Coup

Mitfavorit Frankreich ist mit Mühe ins Halbfinale der Basketball-Europameisterschaft in Berlin eingezogen. Das Team um die beiden NBA-Stars Rudy Gobert und Evan Fournier besiegte am Mittwoch in der Mercedes-Benz Arena Italien nach Verlängerung mit 93:85 (77:77, 38:31) und ist damit ein Jahr nach Olympia-Silber in Tokio auf Kurs zur nächsten Medaille.

Gobert (19 Punkte und 14 Rebounds) und Fournier (17) waren in dem Viertelfinale vor 6324 Zuschauern – darunter auch Deutschlands Kapitän Dennis Schröder – Garanten beim Weiterkommen. Topscorer war Thomas Heurtel (20).

Die vom leidenschaftlichen Trainer Gianmarco Pozzecco angeführten Italiener konnten drei Tage nach dem spektakulären Coup gegen Topfavorit Serbien keine weitere Überraschung vollbringen. Der frühere Berliner Simone Fontecchio, Neuzugang von NBA-Klub Utah Jazz, war gemeinsam mit Marco Spissu (je 21 Punkte) bester Werfer der Italiener, ließ aber in der Schlussphase der regulären Spielzeit mit zwei vergebenen Versuchen von der Freiwurflinie und einem weiteren Fehlwurf die Chance zur Entscheidung liegen.

Italien musste bei der EM auf Schlüsselspieler Danilo Gallinari verzichten, der sich unmittelbar vor dem Turnier verletzt hatte. Im Halbfinale am Freitag (17.15 Uhr bei Magenta Sport) bekommt es Frankreich mit dem Sieger der Partie zwischen Titelverteidiger Slowenien und Polen zu tun.