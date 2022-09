Basketball-EM ohne Benzing : „Ich finde keine Worte. Das war sehr, sehr hart“

Der aussortierte Basketball-Kapitän Robin Benzing hat sich mit emotionalen Worten über sein Aus in der Nationalmannschaft geäußert. „Ich finde bis heute nicht so richtig die Worte dafür. Das war sehr, sehr hart. Es war für mich wie ein gebrochenes Herz oder ein Dolch, der mitten reingeht“, sagte der 33-Jährige im Podcast „GotNexxt“. Das Nationalteam sei in den vergangenen Jahren eine Art Droge für ihn gewesen. „Es gab für mich nichts Wichtigeres.“ Neuer Kapitän ist seit ein paar Wochen NBA-Profi Dennis Schröder.

Benzing war im August von Bundestrainer Gordon Herbert aus dem vorläufigen Aufgebot gestrichen worden. „Ich habe gesagt, dass ich gerne dabei sein würde. Wenn es sportlich nicht mehr reicht, dann auch als elfter oder zwölfter Mann. Es war klar, dass ich diese Rolle auch akzeptieren würde“, sagte Benzing. Emotional getroffen schilderte der Routinier, wie er wegen des Nationalteams die Geburt seiner Tochter verpasst hatte oder selbst zur WM-Qualifikation gekommen war, als seine Frau eine Krebsdiagnose erhielt.

„Wer weiß, was passiert“

Der aktuell vereinslose Flügelspieler, der zuletzt für Fortitudo Bologna spielte, ist für die Zukunft im Klub zuversichtlich. „Gerade ist alles ein bisschen noch zu, die Eurobasket läuft. Ich muss gucken, dass ich ein bisschen abwarte. Ich glaube, dass ich trotzdem nicht in der schlechtesten Position bin“, sagte Benzing. „Wer weiß, was passiert.“

Der perfekte Auftakt der deutschen Spieler bei der Europameisterschaft freut derweil auch Dirk Nowitzki. „In so einer schweren Gruppe ist das natürlich ein Traumstart“, sagte Deutschlands Basketball-Legende am Samstagabend im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF nach den beiden Siegen der deutschen Mannschaft gegen Frankreich und Bosnien-Hercegovina.

An diesem Sonntag (14.30 Uhr bei Magentasport) geht es für Deutschland gegen den noch sieglosen EM-Mitfavoriten Litauen weiter. Nowitzki erwartet eine sehr schwere Aufgabe. „Litauen ist ein bisschen am straucheln, die sind morgen schon ein bisschen unter Druck. Es wird wieder ein ganz schwerer Test.“

Nowitzki verfolgt die Partien in Köln als EM-Botschafter. Die tollen Spiele und die großartige Atmosphäre in der Arena begeistern auch den 2019 zurückgetretenen Nowitzki. „Fast 19.000 Fans in der Halle, da kribbelt es schon ein bisschen“, sagte Nowitzki. „Das sind die Momente, wo es etwas schwerer fällt“, antwortete der 44 Jahre alte Würzburger auf die Frage, ob ihm nach dem Rücktritt der Basketball fehlt.

„Litauen ist ein sehr talentiertes Team, gut gecoacht und eine großartige Basketball-Nation. Das ist alles, was ich weiß“, sagte Chefcoach Gordon Herbert, nachdem sein Team am Samstag mit großer Moral die Partie gegen Bosnien-Hercegovina gedreht hatte. Was dem 63 Jahre alten Trainer auch nicht entgangen sein dürfte: Litauen hat laute und exzellente Fans dabei, die Deutschland den Heimvorteil streitig machen dürften.

„Litauen wird nochmal ein sehr harter Gegner, der auch viele Fans mitbringt. Wir gucken Video und versuchen, besser zu werden und dann ready zu sein“, sagte Kapitän Schröder, der mit 18 Zählern gegen Bosnien zwar Topscorer des deutschen Teams war, mit seinem wackligen Wurf aber noch immer hadert. „Ich werde weiter werfen und meine Teammates in Szene setzen“, kündigte Schröder an. Dass trotzdem zwei Siege gelangen, ist beeindruckend.

Litauen hat bislang beide Spiele verloren, am Samstag gab es ein knappes 73:77 gegen Frankreich. Nach dem Deutschland-Duell warten die vermeintlichen Außenseiter Bosnien-Hercegovina und Ungarn. Neben dem 28 Jahre alten Spielmacher Schröder gibt es in den Reihen der Deutschen weitere überzeugende Protagonisten: Jungstar Franz Wagner besticht wie in seiner ersten NBA-Saison auch beim EM-Debüt.

Johannes Voigtmann und Daniel Theis wühlen und ackern unter dem Korb, entlasten Schröder zudem offensiv. Und auch die Bank um Johannes Thiemann, Maodo Lo und Andreas Obst funktioniert bislang sehr gut. „Es ist geil. Es macht schon mega Bock, hier zu spielen. Die Fans sind unglaublich“, sagte Thiemann nach einem weiteren Spiel vor über 18.000 Zuschauern in Köln.

In der als Hammergruppe gehandelten Vorrundenstaffel B sind die Gastgeber bislang der Maßstab. „Dass wir kühlen Kopf bewahrt haben und so gespielt haben, sagt viel über uns aus. Wir sind als Team zusammengeblieben“, sagte Schröder. Überragende Defensive gegen die Franzosen, großartige Moral gegen Bosnien-Hercegovina: So kann es nach dem Geschmack von Chefcoach Herbert weitergehen. Titelverteidiger Slowenien mit Luka Doncic, der sich auch in der Gruppe befindet, wurde zudem erst vor einer Woche in der WM-Quali bezwungen.