NBA-Stars bei der EM : Die Weltmeister kommen aus Europa

Mitten in der Basketballhalle in Milwaukee hängt ein Banner. Das durften die Bucks, so heißt der Klub der Stadt, anbringen, als sie im Sommer 2021 die Meisterschaft in der nordamerikanischen NBA gewonnen haben. Das ist eigentlich eine schöne Tradition – und war doch nur der neueste Beleg der amerikanischen Arroganz, weil auf dem Banner, das seitdem in der Halle im US-Bundesstaat Wisconsin sichtbar ist, steht: „World Champions“. Weltmeister.

Es ist nichts Neues, dass die NBA mit ihren 30 Klubs stets um sich selbst kreist. Sie suchen ihre Spieler auf fast allen Kontinenten, aber stellen diese dann, wenn überhaupt, widerwillig für deren Nationalmannschaften frei. Sie sind schon international, aber natürlich nur, wenn’s gut für ihr Geschäft ist.