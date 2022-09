Beispielhaftes deutsches Team : Bei der Basketball-EM geht es besser ohne Star

Aktualisiert am

Die Zeit der Stars ist vorüber bei der Basketball-Europameisterschaft. Vor den Halbfinals, die an diesem Freitagabend in Berlin zwischen den Teams von Deutschland und Spanien (20.30 Uhr bei RTL und Magenta Sport) sowie Polen und Frankreich (17.15 Uhr bei Magenta Sport) ausgespielt werden, ist auch Luka Doncic ausgeschieden. Der Sensationsspieler von den Dallas Mavericks unterlag mit der slowenischen Nationalmannschaft, mit der er vor fünf Jahren den Titel gewann, am Mittwoch Polen 87:90.

Deutlich angeschlagen, brachte er es auf 14 Punkte, 7 Assists und 11 Rebounds – zu wenig für den Sieg und zu wenig im Vergleich mit Mateusz Ponitka, dem überragenden Spieler Polens mit 26 Punkten, 10 Assists und 16 Rebounds. Doncic, eines der Gesichter des europäischen Basketballs wie der NBA, folgt bei seinem Abschied Nikola Jokic und Giannis Antetokounmpo, beide in den vergangenen vier Jahren zweimal zum wertvollsten Spieler der NBA gewählt. Allein konnte weder der eine noch der andere sein Team im Rennen halten; Jokic und Serbien unterlagen den quirligen Italienern, Antetokounmpo und Griechenland der deutschen Mannschaft.