Zittersieg bei Basketball-EM : Dem deutschen Rausch folgt das Stimmungstief

Gastgeber Deutschland hat zum Auftakt der K.-o.-Runde der Basketball-Europameisterschaft auf ganzer Linie bedenkliche Schwächen gezeigt. Mannschaft und Publikum verloren beim 85:79 im Achtelfinale gegen die Auswahl von Montenegro jeden Schwung, der sie so begeisternd durch die Vorrunde in Köln getragen hatte.

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin. Folgen Ich folge

Knapp 13.000 Zuschauer in der Arena von Berlin – das waren nicht nur rund fünftausend weniger als in der Riesenhalle von Köln, das bedeutete auch, dass einige Hundert Plätze leer geblieben waren. Die von Dennis Schröder mit 22 Punkten und acht Assists angeführte Nationalmannschaft sorgte für eine nervenzehrende Dramaturgie dieses Abends, und die von dem eingebürgerten Amerikaner Kendrick Perry (25/6) befeuerten Montenegriner erwiesen sich zusätzlich als veritable Störenfriede eines möglichen Basketballfestes.

Vorsprung schmilzt bedenklich

Zunächst erlaubten sie der deutschen Mannschaft so leichtes Spiel, dass diese mit doppelt so vielen Punkten wie der Herausforderer in die Halbzeitpause ging, mit 48:24. Dann überforderten sie die deutsche Mannschaft mit dem sim­plen Kniff, statt von einer Mann-gegen Mann- auf eine Raum-Verteidigung umzustellen.

„Die Zone hat uns die Offense und auch unsere Defense geklaut“, sagte der Berliner Profi Niels Giffey, was sein Kollege Maodo Lo so zusammenfasste: „Wir haben aufgehört zu spielen.“ 55 Punkte erzielte Montenegro in der zweiten Hälfte, mehr als doppelt so viel wie in der ersten. Fast wäre das zu viel gewesen für einen Erfolg der Deutschen. Bis auf drei Punkte schmolz ihr Vorsprung.

„Hier und da war es leise“

Dem Publikum verschlug es vor Entsetzen die Sprache. In der ersten Hälfte hatte es sich noch in stiller Zufriedenheit ergangen. Das Ergebnis: Kaum Stimmung in der Arena, die während der anderen Spiele die Fans aus Spanien und Litauen, aus der Türkei und aus Slowenien in den Grundfesten hatte beben lassen.

„Hoffentlich kommen zum nächsten Spiel ein paar mehr Fans“, sagte der Berliner Aufbauspieler Lo (14 Punkte): „Köln hat uns sehr viel gegeben, hat uns gepusht. Heute gab es ein paar leere Plätze, und hier und da war es leise. Ich appelliere an Berlin als Berliner: Zeigt, woraus wir geschnitten sind, und unterstützt uns.“ Immerhin gehört Deutschland seit Samstag zu den Top Acht Europas.

Die nächste Chance, weiterzukommen, sich als animierendes Ensemble und als begeisterungsfähiges Publikum zu erweisen, bekommt Basketball-Deutschland am Dienstagabend (20.30 Uhr bei Magentasport). Dann wird es gegen den Turnierfavoriten Griechenland mit dem NBA-Star Giannis Antetokounmpo gehen oder die Mannschaft der Tschechischen Republik.

„Müssen konsequenter sein“

„Wir haben den Sieg geholt, das freut mich“, sagte Mannschaftskapitän Schröder: „Aber wir haben echt nicht diszipliniert gespielt. Wir werden uns das Video anschauen und gucken, wie wir besser werden können in diesen Situationen. Wir müssen da schon konsequenter sein.“ Schröder war es, der erst das Spiel mit seiner Autorität und seiner verbesserten Treffsicherheit dominierte (zwei von sieben Dreiern, sieben von 16 Würfen aus dem Feld) und dann mit entschlossenen Einzelaktionen den Laden zusammenhielt.

Dazu forderten ihn die Gegenspieler mit einem Ellbogenschlag ins Gesicht, mit einem Hieb gegen den Hals und einigen provozierenden Sprüchen heraus – Schröder antwortete auf seine Art. „Wer sich im Basketball auskennt, weiß, dass es Läufe gibt für jedes Team“, erläuterte er seine Sicht der Dinge: „Wer da cool bleibt und geschickt antwortet, gewinnt das Spiel. Das haben wir getan. Natürlich hätten wir lieber mit dreißig oder zwanzig Punkten gewonnen, aber wir haben den Sieg. Das ist, was zählt.“

„Unsere Erwartungen reichen weiter“

Auch Bundestrainer Gordon Herbert bemühte sich, das gerade so vermiedene Ausscheiden herunterzuspielen. Ein bisschen sei die Mannschaft unter dem Druck der zweiten Halbzeit auseinandergeflogen, räumte er ein. Schlechte Angriffsleistung habe zu schlechter Verteidigung geführt, und alles zusammen habe dem Gegner Mut und Selbstvertrauen gegeben. Der eigene Anspruch habe aber nicht gelitten. „

Mehr zum Thema 1/

Das hatten wir erwartet“, sagte er über das Erreichen des Viertelfinales: „Unsere Erwartungen reichen weiter.“ Bei weiteren Erfolgen könnte möglicherweise der herausragend spielende Franz Wagner fehlen, den beim Sprung ein Gegenspieler unterlief, sodass er auf dessen Fuß landete und umknickte. „Nach einer ausführlichen bildgebenden Diagnostik im Unfallkrankenhaus Berlin am späten gestrigen Abend befindet sich Franz Wagner weiterhin in Behandlung durch den medizinischen Staff des DBB“, teilte der Verband am Sonntag mit: „Der weitere Verlauf bleibt abzuwarten.“

Alle Spieler kritisierten, dass die Schiedsrichter in dieser Situation lediglich auf Foul entschieden. Bundestrainer Herbert, dem für offene Kritik eine Strafe durch den europäischen Verband drohte, formulierte seine Sicht so: „Ich hatte gedacht, dass die Regeln besagen, dass es ein unsportliches Foul ist, so unter einen springenden Spieler zu treten. Aber das war Hörensagen. Die Schiedsrichter haben sich die Situation angeschaut, haben entschieden, und wir akzeptieren das.“

Alle anderen Probleme, die sich am Samstag zeigten, beruhigt Lo, seien lösbar: „Wir müssen einfach weiterspielen. Wir müssen unserem Spiel vertrauen. Wenn wir das machen, haben wir eine Chance auf die nächste Runde.“