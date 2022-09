Deutscher Basketball-Erfolg : Ein Traumspiel mit Schattenseiten

Das muss er im Sinn gehabt haben, der junge Berliner Franz Wagner, als er vor Jahren davon träumte, einst gegen die besten Basketball-Profis der Welt zu spielen: Dribbelnd steht er vor dem vielleicht größten Star der NBA, Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks, täuscht einen Antritt rechts an, wechselt die ballführende Hand, tanzt nach links, rückt ein wenig nach außen an der Drei-Punkte-Linie, nimmt sich Zeit für zwei weitere Körpertäuschungen und steigt hoch zum Wurf, der den Ball über den ausgestreckten Arm des 2,11 Meter langen Gegenspielers in einem perfekten Bogen in den Korb führt. Es steht 90:78, die Zuschauer schreien und jubeln, und Wagner realisiert, dass er in Berlin spielt, der Stadt, in der er geboren und aufgewachsen ist.

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin. Folgen Ich folge

Der Traum ist wahr geworden. Wagner, 21 Jahre alt und seit dem vergangenen Jahr Profi der Orlando Magic, hat am Dienstagabend mit der deutschen Nationalmannschaft die griechische Auswahl um Antetokounmpo mit 107:96 Punkten besiegt und damit das Halbfinale der Europameisterschaft erreicht.