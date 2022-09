Dončić nach Basketball-EM-Aus : „Schrecklich. Ich habe das Land im Stich gelassen“

Aktualisiert am

Mitfavorit Slowenien scheitert bei der Basketball-EM überraschend im Viertelfinale an Außenseiter Polen. Das nimmt vor allem Luka Dončić arg mit. Der NBA-Superstar nimmt alle Schuld auf sich.

NBA-Superstar Luka Dončić hat die Schuld für das EM-Aus der slowenischen Basketballspieler auf sich genommen. „Ich habe heute schrecklich gespielt. Ich habe mein Team und das ganze Land, das uns unterstützt hat, im Stich gelassen. Das geht voll auf mich. Ich muss mir dieses Spiel anschauen und besser werden“, sagte der 23-Jährige von den Dallas Mavericks am späten Mittwochabend nach der überraschenden 87:90-Niederlage gegen Außenseiter Polen.

Dončić wird Berlin damit wie der Grieche Giannis Antetokounmpo und der Serbe Nikola Jokic ohne Medaille verlassen. Gegen die Polen hatte der Spielmacher seine bislang schwächste Leistung dieses Turniers gezeigt. Zwar standen am Ende 14 Punkte, elf Rebounds und sieben Assists, jedoch leistete sich Dončić auch sechs Ballverluste und zahlreiche Fehlwürfe. Zudem musste der Star nach fünf persönlichen Fouls vorzeitig in der Schlussphase gehen.

„Das Level ist unglaublich“

„Ich war nicht bei 100 Prozent. Ich habe im dritten Viertel eine Spritze bekommen“, räumte Dončić ein. Sein Team mit NBA-Profi Goran Dragic und Center Mike Tobey galt als einer der großen Anwärter auf die Goldmedaille. Vor allem Dončić wirkte vor dem Viertelfinale mit drei Spielen in Serie, in denen er jeweils mindestens 35 Punkte erzielte, überragend.

Nun riss die Serie, es folgte das plötzliche Aus. „Diese EM war großartig anzuschauen, das Level ist unglaublich“, sagte Dončić zum allgemeinen Niveau. Die Halbfinals am Freitag bestreiten nun Frankreich und Polen (17.15 Uhr bei Magentasport) sowie Deutschland und Spanien (20.30 Uhr bei RTL und Magentasport).

Die Schiedsrichter und ihre Leistungen bleiben bei der Europameisterschaft derweil ein Dauerthema. Italiens Nicolo Melli übte am Mittwochabend nach dem Ausscheiden seines Teams im Viertelfinale gegen Frankreich Kritik an den vom Weltverband Fiba eingesetzten Unparteiischen. „Ich habe in meiner Karriere nie über die Schiedsrichter geredet. Das werde ich heute auch nicht machen. Aber ich glaube, die Fiba muss etwas machen. Nicht wegen unseres Spiels. Es passieren zu viele große Fehler“, sagte der frühere Bamberger Melli bei Magentasport.

Italien verlor das Viertelfinale mit 85:93 nach Verlängerung, vor allem in der Schlussphase hatte es mehrere umstrittene Entscheidungen gegeben. „So viele haben gesagt, dass das das Turnier mit dem meisten Talent ist. Wir müssen dann einfach das Beste haben. Als Spieler, als Organisation und als Schiedsrichter. Nur so können wir das beste Turnier haben“, fügte Melli an.

Weil Euroleague und Fiba nicht kooperieren, fehlen bei dem Turnier zahlreiche Top-Referees aus dem besten europäischen Klubwettbewerb. Schon in der Vorrunde hatte es nach zwei großen Fehlern Diskussionen gegeben: Einmal liefen beim Spiel Georgien gegen die Türkei 22 Sekunden von der Uhr ab, obwohl das Spiel unterbrochen war. Zudem wurde bei der Partie Deutschland gegen Litauen ein Freiwurf nach einem technischen Foul vergessen. Die Fiba räumte beide Fehler nach der Vorrunde ein. Das Schiedsrichter-Team des deutschen Spiels wurde fortan nicht mehr bei der EM eingesetzt.