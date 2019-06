Basketball-Play-offs : Die glorreichen Sieben von Rasta Vechta

Freunde biblischer Analogien beziehen sich gerne auf David und Goliath, Comic-Liebhaber kommen bevorzugt mit dem kleinen gallischen Dorf um die Ecke, das dem römischen Imperium unbeugsamen Widerstand leistet. Wenn im Sport ein Underdog einem vermeintlich Großen ein Bein stellt, wird nach Parallelen gesucht, um das Geschehene plakativ einzuordnen. Im Falle von Rasta Vechta liegt es gar nicht so fern, einen Zaubertrank zu vermuten. Denn im Viertelfinale um die Basketballmeisterschaft besiegte der Aufsteiger mit Brose Bamberg jenen Klub, der sieben der letzten neun Titel gewonnen hatte.

Als Hauptrundenvierter war Rasta besser plaziert in das Viertelfinal-Duell mit den Oberfranken gegangen. Der Bamberger Etat dürfte mindestens das Fünffache des Vechtaers betragen. Das sprach eigentlich gegen den Neuling aus der niedersächsischen Provinz. Doch in die Play-offs ging Vechta mit einem noch deutlich signifikanteren Handicap. Mit Seth Hinrichs, Tyrone Nash und Clint Chapman mussten die drei besten Innenspieler aufgrund von Verletzungen passen. Unmittelbar vor der Auftaktpartie fiel mit Michael Kessens ein weiterer langer Mann aus. Als der 28-Jährige im dritten Spiel zurückkehrte, war die Saison für Robin Christen beendet, der sich am Ende der zweiten Begegnung eine schwere Handverletzung zugezogen hatte. So spielte der Aufsteiger immer mit nur sieben Akteuren – und setzte sich dennoch durch.

Pedro Calles, der erst 35 Jahre alte Trainer, ist die Symbolfigur für die „Wir geben niemals auf“-Einstellung. Der Spanier war trotz der dünnen Personaldecke nicht bereit, den kräfteraubenden Spielstil seines Teams zu modifizieren. Auf dem Feld kämpfte allen voran Max DiLeo bis zur völligen Erschöpfung. In seiner ersten Bundesligasaison war der Deutschamerikaner in jedem Spiel die Speerspitze der aggressivsten Verteidigung der Liga. Der erst 19-jährige Philipp Herkenhoff ackerte unter den Körben für zwei und erzielte in der Serie im Schnitt 10 Punkte mehr als in der Hauptrunde. Für die wichtigen Körbe sorgten immer wieder die beiden Stars. T.J. Bray und Austin Hollins zeigten spektakuläre Vorstellungen. Hollins erzielte fast 23 Zähler pro Partie und versenkte insgesamt 20 Dreipunktewürfe. Bray, der beste Vorbereiter der Liga, lieferte das komplette Paket: 17,8 Punkte, 4,5 Rebounds und 12,8 Assists.

Solche Zahlen und die damit einhergehenden Erfolge wecken Begehrlichkeiten. So sollen mit Zalgiris Kaunas, Maccabi Tel Aviv und Bayern München drei Euroleague-Teams an dem Spielmacher interessiert sein. Auch der Trainer ist begehrt. Calles hat noch ein Jahr Vertrag. Aber es ist nicht verborgen geblieben, wie die Bamberger Vereinsführung um Michael Stoschek und Geschäftsführer Arne Dirks nach dem Ausscheiden noch in der Halle den Kontakt zum Trainer des Jahres suchten. Es wäre fast schon feine Ironie, wenn Calles zum Pokalsieger wechseln würde.

Nach dem deutlichen Sieg seiner Mannschaft in der Hauptrunde trennte sich Brose vom damaligen Cheftrainer Ainars Bagatskis. Dessen Nachfolger Federico Perego dürfte nun das Play-off-Aus gegen Vechta zum Verhängnis werden. Doch noch gilt Calles’ Konzentration der Serie gegen München. Zwar musste sich Vechta zum Auftakt der Halbfinal-Play-offs dem Münchnern mit 98:88 (52:42) geschlagen geben, in der Best-of-Five-Serie bleibt Rasta aber noch Gelegenheit, den Rückstand aufzuholen. Das zweite Spiel findet an diesem Dienstag (20.30 Uhr bei Magenta Sport) in Vechta statt. Die Bayern gehen mit dem teuersten und tiefsten Kader der Liga ins Rennen, konnten in ihrem Viertelfinale gegen ersatzgeschwächte Braunschweiger aber nicht überzeugen. Vechta kommt mit den glorreichen Sieben und der Erfahrung, dass Glaube und Einsatz Berge versetzen können.

Der Autor war zweimal Trainer des Jahres.