Basketball-Bundesliga : Ludwigsburg steht erstmals im Finale

Der Traum vom ersten Meistertitel lebt: Die MHP Riesen Ludwigsburg stehen erstmals in ihrer Klubgeschichte im Finale der Basketball Bundesliga. Das Überraschungsteam von Trainer John Patrick setzte sich am Dienstag beim Meisterturnier der Bundesliga in München im Halbfinal-Rückspiel 94:85 (42:46) gegen das zuvor ungeschlagene ratiopharm Ulm durch.

Im ersten Duell im zuschauerleeren Audi Dome hatten sich die schwäbischen Mannschaften noch ausgeglichen 71:71 getrennt, es war das erste Unentschieden in einem Play-off-Match in der Bundesliga seit 45 Jahren. In die Endspiele um die Nachfolge des gestürzten Champions FC Bayern am Freitag und Sonntag geht München-Bezwinger Ludwigsburg dennoch nur als Außenseiter. Im zweiten Halbfinale besitzt Alba Berlin gegen die EWE Baskets Oldenburg vor dem Rückspiel ein 29-Punkte-Polster und ist großer Titelfavorit. „Ich bin sehr stolz“, sagte Patrick bei Magentasport. „Wir haben eine großartige Energie, deswegen haben wir eine Chance.“

Die Riesen lagen zeitweise schon mit 13 Punkte zurück, kämpften sich aber mit ihrer starken Defensive zurück und konnten auch den Ausfall von Center Jonas Wohlfarth-Bottermann verkraften. Bester Werfer des Siegers war der abermals überragende amerikanische Profi Marcos Knight mit 26 Punkten, für Ulm reichten auch 19 Zähler von Archie Goodwin nicht für den ersten Finaleinzug seit 2016. „Wir hatten eine Ludwigsburger Mannschaft an einem Punkt, wo wir uns gut gefühlt haben. Dann haben wir den Fuß vom Gas genommen“, sagte der deutsche Aufbau- und ehemalige Nationalspieler Per Günther. „Ludwigsburg hat verdient gewonnen.“

Nach knapp vier Minuten gab es den ersten großen Schreck für Ludwigsburg. Aufbauspieler Knight knickte um, humpelte und wurde am rechten Sprunggelenk behandelt. Der Anführer und Energiebringer des Außenseiters biss sich jedoch durch und zeigte trotz seiner nur 1,88 Meter Körpergröße wieder eine beherzte Leistung.

Ulm zu Beginn besser

Nach leichten Anlaufschwierigkeiten übernahm Ulm die Kontrolle. Mit einem 9:0-Lauf zog das Team des slowenischen Trainer Jaka Lakovic auf 16:10 davon. Wie schon im ersten Duell ordnete Routinier Per Günther von der Bank kommend das Spiel, der Österreicher Thomas Klepeisz kam alleine im ersten Abschnitt auf zehn Punkte, haderte am Ende allerdings mit der Teamleistung. „Uns hat heute ein bisschen der Killerinstinkt gefehlt. Ludwigsburg hat zur richtigen Zeit die Runs aufs Parkett gebracht, die wir nicht mehr beantworten konnten. Am Ende waren es Kleinigkeiten, das bricht uns dann das Genick.“

Bis auf 33:20 zog Ulm davon. Die Ludwigsburger hatten abermals starke Probleme mit ihren Distanzwürfen, kamen aber wieder heran. „Mir hat es überhaupt nicht gefallen, wie wir spielen. Wir rebounden nicht gut und bewegen den Ball nicht“, kritisierte Knight folglich den Auftritt seiner Ludwigsburger in den ersten 20 Minuten.

Die Riesen kamen mit deutlich mehr Energie wieder aus der Kabine, erzielten die ersten neun Punkte der zweiten Halbzeit. Ludwigsburg konnte dabei wieder auf Toptalent Ariel Hukporti zurückgreifen. Der 18-Jährige hatte das Turnier für wichtige Schulprüfungen verlassen, konnte aber rechtzeitig nach zwei negativen Coronatests zurückkehren.

Mit nur zwei Punkten Vorsprung ging Ludwigsburg ins letzte Viertel. Doch Ulm schwächelte, verlor den Anschluss und verzweifelte. An der Freiwurflinie brachte Ludwigsburg den Sieg nach Hause. „Es war eine Teamleistung, jeder hat gut gespielt. Die jungen Spieler haben uns sehr viel Energie gegeben, die wir gebraucht haben“, sagte Knight im Anschluss an die Partie. Offensiv überzeugten neben dem Amerikaner auch noch Thomas Wimbush (22 Punkte), Nick Weiler-Babb (20) und Jaleen Smith (14).