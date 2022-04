Besondere Basketball-Talente : Der ungewöhnliche Weg der Tischler-Zwillinge

„Sie sind sich sehr, sehr ähnlich“, diese lapidare, aber dennoch aussagekräftige Einschätzung von Jesús Ramírez mag auf den ersten Blick aufgrund ihrer Offensichtlichkeit beinahe schon oberflächlich wirken.

Aber wer dem Headcoach des Basketball-Bundesligavereins Löwen Braunschweig länger zuhört, wenn er über seine Spieler Brandon und Nicholas Tischler spricht, bemerkt schnell, dass Ramírez auf weit mehr anspielt als nur die optischen Ähnlichkeiten der Zwillingsbrüder, die dem Spanier vor allem zu Beginn der Saison Schwierigkeiten bereiteten. „Wenn ich im Training nicht sicher war, wen von beiden ich meinte, rief ich einfach nur: „Tischler“.

Dann kam er auf die Idee, die Zwillinge unterschiedliche Socken tragen zu lassen. Brandon sollte seine Füße wegen des ersten Buchstabens seines Namens in Schwarz (black) und Nicholas in Weiß hüllen.

Das funktionierte so lange, bis alle schwarzen Socken in der Wäsche waren. Mittlerweile benötigt Ramírez solche Hilfen nicht mehr, weil er einerseits seine Spieler besser kennengelernt hat und andererseits die Zwillinge unterschiedlichen Frisuren tragen.

Ein unüblicher Weg

Zwillingsbrüder im selben Team und dazu auch noch auf derselben Position: Das gab es in der NBA von 2019 bis 2021 bei den Charlotte Hornets mit Caleb und Cody Martin. In Deutschland bilden nun Brandon und Nicholas Tischler, die vor dieser Spielzeit nur Insidern ein Begriff waren, diese außergewöhnliche Konstellation.

Bis 2020 spielten sie in Baunach beim Kooperationspartner des neunmaligen deutschen Meisters Brose Bamberg in der ProA und ProB, der zweiten und dritten Liga. Nachdem Bamberg die Zusammenarbeit beendet hatte und sich die Baunacher in die Regionalliga zurückgezogen hatten, gingen die Tischlers einen unüblichen Weg.

Wegen der Corona-Unabwägbarkeiten entschieden sie sich, in der Saison 2020/21 in keiner Mannschaft zu spielen und stattdessen ausschließlich mit Nowitzki-Mentor Holger Geschwindner individuell zu trainieren. Zuvor hatten sie im November 2020 auf Einladung von Dennis Schröder Braunschweig besucht. Der NBA-Star ist Alleingesellschafter des Klubs und traf sich mit Brandon und Nicholas in seiner Heimat zum Training und zum Kennenlernen. Im Frühjahr 2021 entschieden sich die Tischlers, es in dieser Saison bei den Löwen zu versuchen.

Das Wagnis BBL

Nach sicherlich wertvollen Einheiten mit Geschwindner war es trotzdem auch ein Wagnis, denn die zu Saisonbeginn 21 Jahre alten Zwillinge debütierten nach eineinhalb Jahren ohne Wettkampfpraxis in der ersten Liga und damit auf einem Niveau, das sie zuvor nicht kannten. Insbesondere das höhere Entscheidungstempo im Oberhaus war zu Saisonbeginn eine große Herausforderung. Je besser sie damit umzugehen lernen, desto größer dürften ihre Spielanteile werden. Nicholas Tischler spielte am Dienstag bei der knappen Niederlage gegen Crailsheim (84:87) so viel wie kein anderer in seinem Team, mehr als 28 Minuten. Sein Bruder Brandon kam auf gut 16. An diesem Samstag (18.00 Uhr bei MagentaSport) geht es gegen die Hamburg Towers.

Coach Jesús Ramírez lobt die exzellente Arbeitseinstellung von Brandon und Nicholas, die nach jedem Training Extraschichten schieben und sich vor allem defensiv schon als wertvoll für die Löwen erwiesen haben. „Es sind charakterlich zwei tolle Jungs, die auch sehr hart arbeiten. Sie kommen als Erste und gehen als Letzte“, sagt der 42 Jahre alte Coach.

Die Unterschiede im Spiel der Zwillinge sind marginal. Beide sind kräftig und schnell, prinzipiell athletische Spielertypen. Mit einer Körpergröße von zwei Meter sind sie Small Forwards, „kleine“ Flügelspieler auf der Position drei, die offensiv auch Shooting Guard (2) oder Power Forward (4) spielen können. Defensiv ist ihre Variabilität noch größer, im Prinzip können sie alle fünf Positionen verteidigen, wie es am Dienstag bei der knappen Niederlage gegen Crailsheim gut zu sehen war.

Mehr zum Thema 1/

Während sie in der Verteidigung schon komplett erstligatauglich sind, befinden sie sich im Angriff auf dem Weg dorthin. Brandon verfügt über eine stärkere Scorermentalität im Eins-gegen-eins, während Nicholas etwas mehr zum Allrounder und Vorbereiter tendiert. Ihm gelangen gegen Crailsheim allerdings zehn Punkte, dem Bruder drei.

Ramírez ist vom Potential der Zwillinge überzeugt: „In zwei bis drei Jahren können sie bei einem Play-off-Team wichtiger Bestandteil der Rotation sein. Das Talent und die Einstellung dazu haben sie.“ Die Tatsache, dass sie auf derselben Position spielen, macht sie auch zu Konkurrenten. Sie kämpfen letztendlich auch gegeneinander, um sich Spielzeit zu sichern. Aber sie machen das laut ihrem Coach auf eine „gesunde Art und Weise“.

Und sie helfen dabei dem Team. Beim Sieg über Göttingen am vergangenen Sonntag sammelten Brandon (acht) und Nicholas (sieben) zusammen 15 Rebounds. Der Klassenverbleib ist Braunschweig kaum mehr zu nehmen – auch dank der beiden Liganeulinge.

Der Autor war zweimal Trainer des Jahres in Deutschland.