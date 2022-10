Basketball-Sportdirektor Baiesi : „Gewinnen wird überschätzt“

Herr Baiesi, als Sportdirektor stellen Sie seit dem Sommer 2017 Saison für Saison die Basketballmannschaft des FC Bayern zusammen. Was ist Ihre wichtigste Regel?

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München. Folgen Ich folge

Die wichtigste Regel ist, dass du verstehen musst, was dein Klub will. Ich mache das, was ich mache, seit 20 Jahren. Wenn ich weiß, was mein Klub will, sind die Schritte, die ich danach mache, natürlicher. In München wollen wir Spieler, die etwas zu beweisen haben. Das ist unsere Identität.

An diesem Donnerstag (20.30 Uhr bei Magentasport) steigt Ihre neueste Mannschaft in München gegen Fenerbahce Istanbul in die Euroleague ein. Wie kann man in diesem Wettbewerb Woche für Woche gegen Klubs gewinnen, die meistens mehr Geld für ihre Mannschaften ausgeben?

Wir halten uns an unsere Prinzipien – und an unsere Identität. Ich kann Ihnen eine Geschichte erzählen: Am Samstag haben wir unser erstes Spiel in der Bundesliga gewonnen. Danach hat mir der Agent von Freddie Gillespie, unserem neuen Center, geschrieben, dass er sich über die Fortschritte seines Spielers freut. Ich habe ihm geantwortet, dass er sich aber auch auf Rückschritte vorbereiten soll. Vielleicht entwickelt er sich so, wie wir alle das wollen. Vielleicht auch nicht. Wir müssen geduldig sein. Und wir werden so oder so nichts machen, was unseren Prinzipien widerspricht.

Wenn Sie einen Spieler einstellen, müssen Sie also mehr Risiko eingehen als andere Klubs in der Euroleague?

Ich würde sagen: ein kalkuliertes Risiko. Es kommt sehr selten vor, dass die Spitzenklubs Spieler ohne Erfahrung in Europa holen, wie wir jetzt. Wir wollen solche jungen, frischen Spieler wie Gillespie oder wie Cassius Winston, unseren neuen Spielmacher, weil wir das Potential sehen. Klar, manchmal kannst du so gut informiert sein, wie es geht – und dich trotzdem täuschen. Wir glauben aber, dass sich das Risiko lohnt.

Im Sommer 2020 verpflichteten Sie den amerikanischen Spielmacher Wade Baldwin, der damals so einen schlechten Ruf hatte, dass auch Mitarbeiter aus anderen Klubs Ihnen SMS schickten und fragten: ,Was machst Du da?‘. Am Ende schaffte es Ihre Mannschaft mit dem Stammspieler Baldwin als erster deutscher Klub in die Play-offs der Euro­league.

Wade wurde als ein schlechter Kerl dargestellt. Er war aber ein guter Junge, der ein paar schlechte Sachen gemacht hat. Durch ihn haben wir wieder gelernt, dass man sich immer fragen muss, warum ein Spieler schlechte Sachen macht. Wenn du in einer Saison immer wieder mit einem Spieler sprichst, verstehst du, woher das kommt.

Was muss eine Mannschaft haben, um mit einem Spieler wie Wade Baldwin, der manchmal seine Mitspieler anschrie, umgehen zu können?

Im Fall von Wade war das so: Er spürte von Anfang an, dass er in der Mannschaft nicht vorverurteilt wird. Die Spieler und der Coach haben ihn so akzeptiert und verstanden, wie er ist. Das war wichtig: Alle haben sich akzeptiert und verstanden.

Wie kann man als Sportdirektor die Wahrscheinlichkeit steigern, dass aus guten Spielern auch ein gutes Team wird?

Am Ende ist das keine Raketen-Wissenschaft. Ich habe keine Formel, die ich anwenden kann. Ich kenne Geschichten von Mannschaften, die sich nicht gut verstanden, aber trotzdem gewonnen haben. Und ich kenne viele Geschichten von Teams, die sich gut verstanden, aber trotzdem nicht gewonnen haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich mit meinen Entscheidungen irre, ist immer da. Ich versuche, nahe null zu kommen, aber ich werde nie auf null kommen.

In der Saison 2019/2020 war Ihre Mannschaft in der Euroleague meistens chancenlos. Danach ist sie zweimal in die Play-off-Runde der Euroleague eingezogen. Was war anders? Die offensichtliche Antwort: Sie haben den Trainer Andrea Trinchieri ausgesucht. Ist das so einfach?

Nein. In der Saison 2019/2020 hatten wir eine Mannschaft, der die Balance fehlte. Wir hatten zu wenige Spieler für die kleinen Positionen und zu viele für die großen. Das war mein Fehler. Einen, den ich sehr bereue – und den ich danach zu korrigieren versucht habe. Es ist kein Geheimnis, dass es meine Aufgabe einfacher macht, wenn ich mit Andrea zusammenarbeite, weil wir uns schon seit Ewigkeiten kennen. Am Dienstag habe ich ein Spiel geschaut und ihm eine Nachricht über einen Spieler geschickt. Und er antwortete, dass er mir gerade etwas über denselben Spieler schicken wollte.

Kann man das so sagen: Sie wissen, dass Sie einen Spielerkader haben, der in manchen Spielen unterlegen ist, aber einen Trainer, der in diesen Spielen überlegen ist?

Ich weiß, dass ich einen Trainer habe, der alles aus seinen Spielern herausholen kann. Er ist nicht der Zauberer von Oz. Er ist nicht König Midas, der alles, was er anfasst, zu Gold werden lässt. Er kann auch sehr frustriert sein. Wenn aber ein Spieler Andrea – in Anführungszeichen – überlebt, dann kann man davon ausgehen, dass er in seiner Karriere das nächste Level erreicht.

Mehr zum Thema 1/

Wann würden Sie diese Saison als erfolgreich einstufen?

Wir wollen gewinnen. So ist Sport. Ich kenne keinen, der in einer Pressekonferenz sagt, dass er das nächste Spiel nicht gewinnen will. Ich glaube gleichzeitig aber auch, dass Gewinnen überschätzt wird. Ich höre oft: Man ist gut, weil man gewinnt. Ich glaube aber, dass das Gegenteil stimmt. Man gewinnt, weil man gut ist. Da wollen wir hin.