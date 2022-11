Basketball-Euroleague : Was vor dem deutschen Duell gegen Bayern spricht

In München entsteht momentan eine moderne Sporthalle, die für den FC Bayern nicht nur die Möglichkeiten erhöht, sondern auch die Erwartungen. Sie soll „eine neue Epoche im bayerischen Basketball einleiten“. So sagte es neulich Uli Hoeneß. Spätestens im Sommer 2024, wenn die Sporthalle fertig sein soll, wünscht er sich, dass sein Verein Saison für Saison in der Spitze der Euroleague, dem wichtigsten Wettbewerb des europäischen Basketballs, vertreten ist. Eigentlich hätte die Halle schon eröffnet sein sollen. Dann kamen Bauprobleme. Dann kam Corona. Dann kam der Krieg. Und wenn man nun den Saisonstart sieht, sollte der FC Bayern womöglich sogar froh sein, dass die neue Epoche noch nicht angefangen hat: Denn in der derzeitigen ist er nicht einmal in Deutschland die Nummer eins.

Alba und die Leichtigkeit

An diesem Donnerstag (20 Uhr, Magentasport) spielt der FC Bayern das erste Mal in dieser Saison gegen die Mannschaft, die ihn 2021 und 2022 in der Finalserie der deutschen Meisterschaft geschlagen hat: Alba Berlin. Das Duell steigt in der Euroleague. Dort steht Berlin (drei Siege, drei Niederlagen) anders als in den Saisons davor momentan vor München (ein Sieg, fünf Niederlagen). „Sie haben eine Leichtigkeit, die wir noch nicht haben“, sagt Marko Pešić, der Basketball-Geschäftsführer der Bayern. Warum?

Man muss sich dafür mit zwei Ausdrücken aus dem amerikanischen Sport auseinandersetzen: „floor“ und „ceiling“. Boden und Decke. Mit Boden meint man das Mindestniveau, das eine Mannschaft wegen Talent und Taktik Spiel für Spiel erreicht. Mit Decke meint man dagegen das Höchstniveau, das eine Mannschaft erreichen kann. Der Boden ist in Berlin sehr hoch. Dafür sorgten Spanier: Himar Ojeda und Aíto, der Sportdirektor und der Trainer. Sie fingen 2016 und 2017 in Berlin an und schufen eine Spielkultur und ein Spielsystem, das ein hohes Mindestniveau etablierte – und, so scheint es, eine hohe Nachhaltigkeit. Das Spielniveau sank nicht, als Stammspieler und Trainer den Verein verließen.

Tabellarischer und struktureller Vorsprung

Im Sommer 2021 ersetzte der Assistent Israel González seinen Chef Aíto. Das Ergebnis: Meisterschaft und Pokalsieg 2022, dazu nun der erfolgreiche Start in die Euroleague. Und vergleicht man das mit dem FC Bayern, kann man zu dem Fazit kommen: Der Vorsprung ist nicht nur ein tabellarischer, sondern ein struktureller.

Am Dienstag geht Marko Pešić ans Telefon. „Sie sind in der sechsten Saison in dem System“, sagt er mit Blick auf Berlin. „Das ist ein Vorteil. Dadurch haben sie eine gewisse Leichtigkeit.“ In München ist man erst in der dritten Saison unter dem Trainer Andrea Trinchieri. Mit ihm erreichte München 2021 und 2022 als einzige deutsche Mannschaft die Play-offs der Euroleague. Und in dieser Saison? „Wir kratzen noch nicht daran, was wir erreichen können“, sagt Pešić. Was bedeutet das für die Erwartungen der Bayern in dieser Saison? Es deutet sich schon an, dass das Mindestniveau Münchens Spiel für Spiel kleiner bleiben wird als das von Berlin. Es ist aber alles andere als ausgeschlossen, dass ihr Höchstniveau größer werden wird.