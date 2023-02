Herr Obst, stellen Sie sich dieses Szenario vor: Pokal-Halbfinale, FC Bayern München gegen Alba Berlin an diesem Wochenende. Es laufen die letzten Sekunden des Spiels. Ihre Mannschaft liegt mit zwei Punkten zurück. Sie stehen an der Dreipunktelinie und bekommen den Ball. Der Berliner Center Christ Koumadje, 2,24 Meter groß, stürmt mit ausgestreckten Armen auf Sie zu. Was machen Sie?

Wenn ich Platz habe, werfe ich. Wenn ich keinen Platz habe, versuche ich, ihn mir zu verschaffen. Ich muss natürlich schauen, ob ein Pass in der Situation dann nicht mehr Sinn macht, weil Koumadje nicht klein ist. Aber es ist schon so: Immer, wenn ich den Ball bekomme, schaue ich, ob ich die Möglichkeit habe, einen Wurf loszulassen.