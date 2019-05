Vereinigte Staaten : Schock beim Baseball nach Unglück mit kleinem Mädchen

Ein verunglückter Ball hat bei einem Spiel der nordamerikanischen Major League Baseball ein kleines Mädchen getroffen und große Bestürzung ausgelöst. Im Heimspiel der Houston Astros gegen die Chicago Cubs schlug Gästespieler Albert Almora den Ball am Mittwoch (Ortszeit) in die Zuschauerränge, wo er das Mädchen traf. Geschockt schrie Almora auf, fasste sich an den Kopf und stützte sich anschließend mit einem Knie auf dem Boden ab. Der 25-Jährige verbarg sein Gesicht und musste von Mitspieler Jason Heyward und Trainer Joe Maddon getröstet werden.

Der junge Fan sei ins Krankenhaus gebracht worden, teilten die Houston Astros mit. „Derzeit können wir keine weiteren Details bekanntgeben.“ Die Astros sandten „Gedanken und Gebete an die ganze Familie“. Es ist nicht der erste Unglücksfall beim Baseball. Immer wieder fliegen die kleinen, harten Bälle in die Zuschauerränge. Das Spielgerät hat einen Durchmesser von nur 7,4 Zentimetern und wiegt rund 145 Gramm. E sist damit etwas größer als ein Tennisball und besteht aus Leder. Innen ist aber nicht Luft, sondern ein Kern aus Kork und dicht gewickelter Faden. Damit werden die Bälle extrem hart und nach Schlägen äußerst schnell. Sie erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometern pro Stunde.

Nach ähnlichen Vorfällen wie nun kommt es immer wieder zu Debatten um die Sicherheit der Zuschauer in den Stadien. Vor allem sehr junge und alte Menschen können kaum reagieren, wenn ein Ball auf sie zukommt. Dabei plädieren die einen für mehr Zäune und Fangnetze, andere fühlen sich dadurch in ihrer Sicht eingeschränkt. Und einen verunglückten Ball auf der Tribüne zu fangen gilt immer noch als Besonderheit, die auch in den Sozialen Medien gefeiert wird. Erst im vergangenen Jahr gab es sogar einen Todesfall, als eine 79 Jahre alte Frau von einem Ball am Kopf getroffen wurde und vier Tage später ihren schweren Verletzungen erlag. Es war der erste Todesfall in der amerikanischen Profiliga MLB seit 1970.