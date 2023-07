Aktualisiert am

„Bobby Bonilla Day“ am 1. Juli : Kuriosität macht Baseball-Rentner jährlich zum Millionär

Der frühere Baseball-Star Bobby Bonilla ist seit 21 Jahren im Ruhestand. Sein ehemaliger Klub zahlt ihm dennoch an jedem 1. Juli weiter viel Geld – und das noch viele Jahre. Doch das ist nicht alles.

Bobby Bonilla (rechts) hat seine Karriere lange beendet, verdient aber immer noch ziemlich gut. Bild: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Bobby Bonilla müsste man sein. Einfach den lieben langen Tag nichts tun, jahraus, jahrein, und dafür regelmäßig mehr als eine Million Dollar kassieren. Diesen Samstag ist es wieder so weit. Es ist der 1. Juli – „Bobby Bonilla Day“. Auf das Konto des zweimaligen All-Stars der Major League Baseball (MLB) werden von seinem ehemaligen Klub New York Mets 1,193 Millionen Dollar (1,09 Millionen Euro) überwiesen, wie jedes Jahr seit 2011, wie jedes Jahr bis 2035.

Am letzten Zahltag wird Bonilla 72 Jahre alt sein, bis dahin bleibt er ein kurioses Beispiel dafür, wie im US-Sport bisweilen Verträge gestaltet werden. Der schlagkräftige Third Baseman spielte zuletzt 1999 für die Mets, im Jahr darauf hatten sie jedoch keine Verwendung mehr für ihn. Statt Bonilla für 5,9 Millionen Dollar (heute 5,4 Millionen Euro) aus seinem Vertrag herauszukaufen, beschloss der Klub, ihm inklusive acht Prozent Zinsen 25 Jahre lang stets am 1. Juli 1,193 Millionen Dollar zu zahlen.

Gehaltszahlungen aufzuschieben ist nicht ungewöhnlich, das deferred salary soll die jährliche Belastung der Klubs so gering wie möglich halten. Der ehemalige Star Ken Griffey jr. etwa erhält 2024 eine letzte von neun Raten über 3,59 Millionen Dollar (3,29 Millionen Euro) von den Cincinnati Reds, sein von 2000 bis 2008 laufender Vertrag über 116 Millionen Dollar (106 Millionen Euro) wäre dann abbezahlt. Griffey trat 2010 zurück.

Bonilla dagegen wird auch nach 2035 weiter regelmäßig Geld bekommen. Aus einem weiteren deferred-contract plan mit den Mets, für die er über seine 19 Jahre lange Karriere hinweg insgesamt viereinhalb Jahre spielte, sowie den Baltimore Orioles, für die er eineinhalb Spielzeiten auflief, stehen ihm jährlich weitere 500.000 Dollar (458.000 Euro) zu. Seit 2004. Und noch bis 2039. Happy Bobby Bonilla Day.