Drogenmissbrauch im Sport : Opioide, die wie Süßigkeiten zirkulieren

Im Juli 2019 erhielt die Polizei in South­lake in Texas einen Notruf aus einem Viersternehotel an der breiten Zubringerstraße zum Flughafen Dallas/Fort Worth. Jemand hatte in einem Zimmer im vierten Stock eine Leiche gefunden. Die Ordnungshüter wussten schon bald nach ihrer Ankunft, um wen es sich handelte: um den Baseball-Profi Tyler Skaggs von den Los Angeles Angels, der am Tag zuvor mit seinem Team zu einer Serie von Spielen gegen die Texas Rangers eingetroffen war.

Woran der 27-jährige Pitcher gestorben war, konnten die Ermittler ebenfalls rasch aufklären. Die Spurensicherung hatte im Zimmer verschreibungspflichtige Arzneimittel in Pillenform gefunden und war in der Lage, im Labor den Wirkstoff zu identifizieren: Fentanyl, ein synthetisches Opioid, das hundertmal stärker wirkt als Morphium und fünfzigmal stärker als Heroin. Skaggs war an einer der bekannten Nebenwirkungen gestorben: Er hatte sich erbrochen und war am Mageninhalt erstickt.