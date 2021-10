Bahnrad-WM in Roubaix : Goldene Räder gestohlen

Sie glänzen so schön – doch jetzt sind sie weg. Italiens Bahnrad-Team vermisst seine speziell angefertigten Rennräder. Bei der Suche nach den Gefährten richtet sich der Ausstatter auch an die Fans.

Heikler Diebstahl in Nordfrankreich: Der italienischen Bahnrad-Nationalmannschaft sind in der Nacht zum Samstag am Rande der WM in Roubaix ein Großteil ihrer goldenen Rennräder gestohlen worden. Das berichtet der Ausrüster am Samstag auf Instagram. „Wir sind geschockt zu hören, dass die meisten Räder gestohlen wurden“, heißt es.

Die Räder der italienischen Nobelmarke Pinarello sind nach dem Olympiasieg des Bahnvierers in Tokio auffällig in Gold lackiert und mit spezifischen 3-D-gedruckten Lenkern ausgestattet, die für die Sportler sehr wichtig sind. Bei der bis Sonntag laufenden WM führten die Italiener das Nationenranking am Samstagmittag mit insgesamt sieben Medaillen an. Pinarello bittet Fans bei der Aufklärung des Diebstahls um Hilfe.

Deutsche Frauen dominieren den Sprint

Im Sprintfinale gab es derweil Grund zum Jubeln für das deutsche Team: Die 24 Jahre alte Titelverteidigerin Emma Hinze sicherte sich am Freitagabend in Roubaix Gold und damit ihren insgesamt fünften Titel – in Berlin 2020 und Roubaix 2021 war sie bislang auch nur in fünf Disziplinen am Start. Teamkollegin und Freundin Lea Sophie Friedrich schaffte es bei der beeindruckenden Sprintshow zwar ins Finale, musste sich aber im mit Spannung erwarteten deutschen Duell nach zwei packenden Durchgängen geschlagen geben.

Mehr zum Thema 1/

Zuvor hatte Hinze Olympiasiegerin Kelsey Mitchell aus Kanada zweimal deutlich besiegt und damit ihre derzeitige Topform unter Beweis gestellt. „Es macht einfach Spaß“, sagte Hinze, die in den Tagen von Roubaix wieder einen gelösteren Eindruck macht als noch in Tokio, als ihr der mediale Druck und die Erwartungshaltung einfach zu viel wurden. Am Sonntag will Hinze im Keirin auch ihren dritten Titel verteidigen und das nächste spektakuläre WM-Triple perfekt machen. Friedrich ist als Titelverteidigerin im 500-Meter-Zeitfahren am Samstag eine der Favoritinnen.

„Ich habe im Vorfeld nicht dran geglaubt, weil ich mich nicht so gut gefühlt habe wie vor Berlin. Es ist richtig cool! Ich hatte ein paar Rechnungen offen, die ich begleichen wollte“, sagte Hinze nach einer Machtdemonstration im Finale, die auch die neue Vizeweltmeisterin Friedrich anerkannte: „Emma ist in dieser Form einfach unschlagbar.“ Der zum Jahresende scheidende Sprint-Bundestrainer Detlef Uibel meinte nach dem 35. WM-Gold unter seiner Leitung: „Wahnsinn! Jetzt kommt doch ein bisschen Wehmut auf. Es ist ein historischer Erfolg, der zeigt, dass Olympia mit vielen Problemen am Rande belastet war. Hier hat sich Emma wieder fokussiert.“