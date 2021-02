Los Angeles : Tiger Woods nach schwerem Autounfall im Krankenhaus

Tiger Woods ist bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Mit Verletzungen an beiden Beinen wurde der Golfstar in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem sein Wagen von der Straße abgekommen war und sich mehrfach überschlagen hatte.

Golf-Superstar Tiger Woods ist bei einem schweren Autounfall an den Beinen verletzt worden. Der 45-Jährige habe „sehr viel Glück“ gehabt, den Unfall zu überleben, teilte die Polizei von Los Angeles am Dienstag mit. Sein SUV hatte sich südlich der kalifornischen Metropole auf einer stark abschüssigen Strecke mehrfach überschlagen. Der Amerikaner war alleine in dem Fahrzeug unterwegs.

Nach Angaben des Polizeichefs von Los Angeles, Alex Villanueva, gibt es keine Hinweise darauf, dass Woods zum Zeitpunkt des Unfalls unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen gestanden haben könnte. Die Unfallursache wurde den Angaben zufolge aber weiterhin untersucht.

Woods musste mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Er sei bei Bewusstsein, „ruhig und bei klarem Verstand“ gewesen, als ihn die Polizei aus dem schwer beschädigten Wagen holte, sagte Villanueva. Der Golfstar wurde mit einer Halskrause und einem Brett zur Stützung seiner Wirbelsäule ins Krankenhaus transportiert, wo er wenig später operiert wurde.

Nähere Angaben zu Woods’ Beinverletzungen machten die Behörden nicht. Laut „Los Angeles Times“ erlitt er Verletzungen an beiden Beinen und einen Knöchelbruch.

Woods war den Angaben des Polizeichefs alleine in dem Auto unterwegs, als dieses am Dienstag um kurz nach 7 Uhr Ortszeit zwischen den Gemeinden Rolling Hill Estates und Rancho Palos Verdes südlich von Los Angeles verunglückte. Andere Fahrzeuge waren demnach nicht in den Unfall verwickelt.

Der Unfall ereignete sich auf einer steilen Strecke, auf der in den vergangenen Jahren immer wieder Fahrzeuge wegen überhöhter Geschwindigkeit verunglückt sind.

Mehrfach überschlagen

Der von Woods gesteuerte SUV kam nach Angaben der Polizei auf die entgegengesetzte Fahrspur ab und prallte dann auf die Bordsteinkante und einen Baum. Nachdem es sich mehrfach überschlagen hatte, blieb das Fahrzeug auf die Seite gekippt auf einer Rasenfläche in einiger Entfernung von der Straße liegen. Seine Motorhaube wurde schwer beschädigt.

Woods hatte sich zu einem am Wochenende beendeten Golfturnier in der Gegend aufgehalten. Der Unfallwagen war ihm für den Zeitraum seines Aufenthalts zur Verfügung gestellt worden.

Skandal und Autounfall 2009

Woods ist einer der erfolgreichsten Golfspieler der Geschichte. Im Laufe seiner Karriere gewann er 15 Major-Turniere. Seine Laufbahn hatte allerdings einen starken Einbruch erlebt, nachdem im Jahr 2009 ein Skandal um sein Privatleben für Riesenwirbel gesorgt hatte. Nahe seines Hauses im Bundesstaat Florida krachte Woods damals mit seinem Wagen gegen einen Baum und einen Hydranten, zuvor soll er Streit mit seiner damaligen Frau Elin Nordegren gehabt haben. Woods gab wenig später Ehebruch zu, das Paar ließ sich 2010 scheiden. Woods nahm damals eine Auszeit vom Profigolf.

2017 wurde Woods dann mitten in der Nacht von einer Polizeistreife schlafend am Steuer seines beschädigten Fahrzeugs vorgefunden. Er stand zu diesem Zeitpunkt unter dem Einfluss eines Medikamenten-Cocktails. Woods begab sich in stationäre Behandlung.

Ab dem Januar 2018 legte er dann aber – trotz vier Rückenoperationen in den Vorjahren – ein überaus erfolgreiches Golf-Comeback hin. Im April 2019 gewann Woods zum fünften Mal in seiner Laufbahn die US Masters in Augusta. Erst kürzlich wurde er jedoch zum fünften Mal am Rücken operiert, weshalb er Zweifel äußerte, ob er 2021 wieder an den Masters in Augusta würde teilnehmen können. „Gott, ich hoffe es“, beantwortete er kürzlich eine entsprechende Frage. Er habe eine weitere Kernspinuntersuchung ausstehen und befinde sich noch in der Reha.

Woods war noch am Wochenende Gastgeber eines PGA-Turniers in Los Angeles gewesen und hatte dem Sieger Max Homa am Sonntag den Pokal überreicht.

Die PGA Tour veröffentlichte eine Stellungnahme und versicherte Woods die volle Unterstützung bei der Genesung. Woods' Kollege Justin Thomas, die Nummer drei der Golf-Weltrangliste, sagte: „Mir ist schlecht. Es tut weh, wenn einer deiner engsten Freunde in einen Unfall verwickelt ist. Ich hoffe einfach, dass es ihm gut geht. Ich mache mir Sorgen um seine Kinder, ich bin mir sicher, dass die sich gerade schwer tun.