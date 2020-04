Denken wir an Sport (7) : Das Tor vom Teufelsmoor

Sport als Therapie, Sport als Katalysator, Sport als Ausgleich für Herz und Hirn. Es wirkt. Ich brauche die regelmäßigen Morgenläufe, die so herrlich befreiend wirken. Damals wie heute in Corona-Zeiten.

Denken wir an Sport ... an was denken wir dann? Und was macht das mit uns? Sieben Sportredakteure der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erzählen in einer Serie jeden Tag ihre ganz persönliche Geschichte.

Denk ich an Sport, denk ich an die Zeit am Teufelsmoor. An jene sportlichen Jugendjahre mit jeder Menge Fußball, Basketball und Leichtathletik – und an dieses eine ganz besondere Spiel draußen in dem kleinen Kaff im Moor. In diesen allergischen Blütetagen lebt es wieder auf.

Mit der Szene kurz vor dem Ende, als ich zum ersten und einzigen Mal überhaupt Gelb sah, was mir als Bestrafung wie Rot vorkam. Während des Anlaufs zum entscheidenden Elfmeter setzte mich eine heftige Niesattacke für kurze Zeit außer Gefecht. Die für mich unverständliche Verwarnung wegen vermeintlicher taktischer Spielerei blieb folgenlos. Meister wurden wir trotzdem.

Sport als Therapie, Sport als Katalysator, Sport als Ausgleich für Herz und Hirn. Es wirkt. Damals wie heute. Nicht nur beim Wandern und Skifahren jenseits der Pollengrenze, sondern auch beim Betrachten und Beschreiben. Beim Verstehen, warum die da vorne auf dem Parkett und die da unten im Stadion es so machen, wie sie es machen, und warum sie – Profis wie Amateure – nicht nur im Moment des Sieges, sondern auch in der Niederlage Glücksgefühle verspüren. Weil sie sich verausgabt, weil sie alles für ihre Leidenschaft Sport gegeben haben.

Denk ich an Sport, denk ich an diese Momente. An die Gespräche mit Männern und Frauen aus den unterschiedlichsten Sportarten. An ihre Beweggründe, Erfüllung im Sport zu finden. Warum sie sich trauen, eine Skischanze runterzuspringen. Wie sie es schaffen, sich all die Schrittkombinationen beim Quickstep zu merken. Geographisch ist das Teufelsmoor weit weg. Geblieben ist neben der Erinnerung die Erkenntnis, dass ein Leben ohne Sport möglich, aber für mich keine Alternative ist.

Ich brauche die regelmäßigen Morgenläufe, die so herrlich befreiend wirken. Das Erleben in der Natur, das Erlebnis mit der Natur. Denk ich an Sport, denk ich an Gleichgesinnte, die in Corona-Zeiten die sportlichen Freuden des Alltäglichen wie des Besonderen (wieder)entdecken. Nicht immer, aber manchmal ist Sport mit Abstand eine gute Sache.