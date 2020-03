Coronavirus : Auch der amerikanische Sport zieht die Notbremse

Wie demonstriert man als selbstbewusster Sportler seine Furchtlosigkeit? Die Frage hat der französische Basketballprofi Rudy Gobert beantwortet, als er bei einer Pressekonferenz in Salt Lake City demonstrativ alle vor ihm aufgebauten Mikrofone anfasste. Nur zwei Tage später allerdings wurde klar, dass sich die Nummer 27 der Utah Jazz mit seinem Scherz keinen Gefallen getan hat.

Zwar vermag niemand zu sagen, ob er sich ausgerechnet dabei mit dem Covid-19-Virus angesteckt hat, als er dessen Übertragungsrisiko ins Lächerliche ziehen wollte. Nur soviel steht fest: Gobert gilt als „Patient Zero“ der Corona-Epidemie im amerikanischen Sport und brachte die Verantwortlichen der NBA dazu, die Reißleine zu ziehen, zumal tags darauf auch Teamkollege Donovan Mitchell positiv auf das Coronavirus getestet wurde, wie er selbst auf Twitter betätigte. Der Spielbetrieb wurde am Mittwoch (Ortszeit) auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Die Partie der Jazz in Oklahoma City wurde gar nicht mehr angepfiffen. Gobert und seine Mannschaftskollegen saßen die Nacht lang fest und mussten sich Tests unterziehen. Das Ende eines „surrealen Tages“ (New York Times), an dem die Liga verlautbarte, sie werde „die Unterbrechung dazu nutzen, die nächsten Schritte zu beschließen“.