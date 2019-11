ATP Finals : Tsitsipas bezwingt Thiem – und krönt sich zum Champion

Der Grieche Stefanos Tsitsipas hat erstmals die ATP Finals in London gewonnen. Im Endspiel setzte er sich gegen Zverev-Bezwinger Dominic Thiem durch. Es war das letzte Tennisturnier in dieser Saison.

Tennis-Shootingstar Stefanos Tsitsipas hat zum ersten Mal die ATP Finals gewonnen und den größten Titel seiner noch jungen Karriere gefeiert. Einen Tag nach dem Halbfinal-Erfolg gegen Rekordsieger Roger Federer entschied der 21 Jahre alte Grieche am Sonntag in London das Endspiel gegen den fünf Jahre älteren Dominic Thiem aus Österreich in einem Tiebreak-Krimi mit 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4) für sich. Nach 2:35 Stunden krönte sich Tsitsipas bei der Elite-Veranstaltung der besten acht Spieler des Jahres zum jüngsten Sieger seit dem Australier Lleyton Hewitt 2001.

Für Tsitsipas war es der dritte Turniersieg in diesem Jahr nach Marseille und Estoril und der vierte insgesamt. Für die Titelpremiere erhält der Weltranglisten-Sechste ein Preisgeld von rund 2,7 Millionen Dollar, Thiem bekommt 1,3 Millionen Dollar. „Es war eine Achterbahnfahrt. Danke an mein Team, das meine Träume wahr werden lässt“, sagte Tsitsipas: „Dieses Turnier war unglaublich. Ich habe noch nie so viel Unterstützung gespürt.“ Thiem sagte: „Wir haben bis zum Ende hundert Prozent gegeben. Aber das ist so brutal an unserem Sport“ – danach gratulierte er fair: „Du verdienst es absolut. Du bist ein fantastischer Spieler und ich hoffe, wir werden noch ein paar Finals gegeneinander spielen.“

„Ein Traum ist wahr geworden“, hatte der Grieche schon nach seinem Coup im Halbfinale der Generationen gegen den 17 Jahre älteren sechsmaligen Turniersieger Federer gesagt. Am Tag drauf erfüllte sich nach einem weiteren Kraftakt sogar der Traum vom Titel. Nach mehr als zweieinhalb Stunden ließ Tsitsipas seinen Schläger zu Boden fallen, ging auf die Knie und erntete eine lange Umarmung von Thiem.

Zuerst ausgeglichen, dann überrollt

Nach seinen Erfolgen gegen Federer (Halbfinale), Alexander Zverev und Daniil Medwedew (beide Gruppe) ging Tsitsipas entsprechend selbstbewusst in das Duell mit dem zweimaligen French-Open-Finalisten. Im ersten Satz lieferten sich beide Kontrahenten ein ausgeglichenes Kräftemessen. Thiem nutzte seine beiden Breakchancen nicht, Tsitsipas vergab drei Breakpunkte.

Nach 65 Minuten ging es in den Tiebreak, in dem Tsitsipas nach einem 2:5 noch auf 5:5 herankam, doch wenig später entschied Thiem Durchgang eins für sich. Der zweite Satz begann kurios, weil Tsitsipas gleich zwei Mal dem Österreicher das Aufschlagspiel abnahm. Tsitsipas schaffte es nun wieder, an seine herausragenden Vorstellungen gegen Zverev oder Federer heranzukommen. Die schnelle 4:0-Führung ließ er sich nicht mehr nehmen und glich nach Sätzen aus.

Vor einem Jahr spielte der junge Athlet aus Athen noch bei den Next Gen ATP Finals für U-21-Spieler in Mailand und gewann dort den Titel. Als Nummer 15 der Weltrangliste startete er in die Saison und sorgte bei den Australian Open mit seinem Achtelfinal-Sieg gegen Federer erstmals auf der internationalen Bühne für Aufsehen.

In London war er nun der jüngste Spieler seit Jim Courier (damals 21) 1991, der bei seinem Debüt das Finale erreichte. Im dritten Durchgang kamen dann doch die Nerven ins Spiel. Tsitsipas gelang das Break zum 2:1, doch Thiem schlug zum 3:3 zurück. Die Zuschauer sahen nun wieder ein enges Duell auf Augenhöhe, das abermals in den Tiebreak ging – diesmal mit dem besseren Ende für den nervenstarken Tsitsipas.