ATP-Finals in Turin : Djokovic und die sieben Zwerge

Er hat 20 Mal so viele Grand-Slam-Titel geholt wie alle anderen Spieler bei den ATP-Finals zusammen. Nun will Novak Djokovic den nächsten Aufstand der jungen Generation verhindern – mit aller Macht.

Wer ein Riese ist und wer nicht, ist auch eine Frage der Per­spektive. Rein äußerlich betrachtet, sind beim Jahresabschlusstreffen der besten Tennisherren die langen Kerls in der Überzahl. Fünf der acht Teilnehmer übertreffen 1,90 Meter Körperlänge, angeführt wird das Quintett bei den derzeitigen ATP Finals in Turin von Alexander Zverev und Daniil Medwedew mit jeweils 1,98 Metern.

Novak Djokovic bringt es auf zehn Zentimeter weniger, und dennoch wäre es vermessen, wenn die anderen auf ihn herabschauten. Denn der Serbe ist eine Klasse für sich, der Größte unter lauter Lulatschen. Womöglich ist er sogar der Größte, den das Tennis in seiner Geschichte hervorgebracht hat. Zumindest wenn man die Zahlen zum Maßstab nimmt und nicht die Beliebtheit.

20 Grand-Slam-Titel hat Novak Djokovic gewonnen, damit liegt er gleichauf mit Roger Federer und Rafael Nadal. Allerdings ist von ihm bei den vier wichtigsten Tennisturnieren noch einiges zu erwarten, anders als bei den beiden Rivalen, die nicht nur zum Teil deutlich älter sind, sondern inzwischen auch öfter an Gebrechen leiden. Weitet man den Blick auf andere Statistiken, ist der Serbe erst recht das Maß aller Dinge.

14. Turnier in 2021 für Djokovic

Anfang dieses Monats hat er in Paris seinen 37. Titel bei einem Masters-Turnier gewonnen und damit Nadal (36) auf Platz zwei verwiesen. Er wird 2021 zum siebten Mal ein Tennisjahr an der Spitze der Weltrangliste beenden, und womöglich wird er am Ende dieser Woche in Turin auch Rekordsieger der ATP Finals. Mit einem Triumph würde er zum sechsmaligen Titelträger Federer aufschließen.

Spitz formuliert, könnte man die erstmals in Turin ausgetragenen ATP Finals also mit dem Slogan bewerben: Djokovic und die sieben Zwerge. Schließlich hat der Serbe zwanzigmal so viele Grand-Slam-Titel gewonnen wie alle anderen Finalteilnehmer zusammen. Einzig Medwedew konnte schon einen der vier begehrten Titel erringen, als er Djokovic bei den US Open im vergangenen September im Endspiel bezwang und dessen Traum von vier Grand-Slam-Triumphen binnen eines Kalenderjahres auf den letzten Drücker zunichtemachte.

Nach seiner schmerzlichen Niederlage hatte sich der Weltranglistenerste wochenlang von der Profitour zurückgezogen. Erst in Paris kehrte Djokovic zurück, spielte gewohnt fulminant und besiegte im Finale Medwedew. Weil er kürzergetreten sei, gehe er frischer in die inoffizielle ATP-Weltmeisterschaft als in den vergangenen Jahren, sagte Djokovic vor seinem ersten Auftritt an diesem Montagnachmittag (14.00 Uhr bei Sky) gegen den Norweger Casper Ruud.

Der Serbe spielt zwar gerade einmal sein 14. Turnier des Jahres und damit die Hälfte dessen, was beispielsweise sein russischer Gruppengegner Andrej Rubljow absolviert hat. Doch bis auf einmal in Monte Carlo erreichte er stets mindestens das Halbfinale und hat daher 54 Matches auf dem Buckel. „Die Auftritte vor allem bei den Grand-Slam-Turnieren waren erschöpfend – körperlich, geistig und emotional“, sagte Djokovic in Turin. Das lag auch an dem Druck, den sich der Serbe gemacht hatte, um Sporthistorisches zu leisten.