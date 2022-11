ATP-Finale in Turin : Zu schnell für Nadal

Rafael Nadal kommt in seinem Auftaktmatch in Turin unter die Räder. Der Untergrund und die fehlende Vorbereitung machen dem Grand-Slam-Rekordsieger zu schaffen. Doch noch ist nicht alles verloren.

Manchmal gelten Tennisspieler als Mimosen. Sie fühlen sich zu starken Schlägen und tollen Ballwechseln berufen, aber ach, immer diese Störungen: der Wind, die Sonne, die zu weichen oder zu harten Bälle, der Untergrund, der zu viel Sand hat oder zu wenig oder holprig ist. Rafael Nadal, obwohl beim Aufstellen seiner Trinkflaschen und in anderen Ordnungsangelegenheiten sehr empfindlich, steht dagegen nicht im Verdacht, sich nach Niederlagen mit irgendwelchen widrigen Umständen herauszureden.

Am Sonntagabend, als der Spanier sein erstes Match bei den ATP Finals spielte, konnte sowieso jeder Zuschauer in Turin oder vorm TV-Gerät erkennen, dass der Hallenplatz im Pala Alpitour verdammt schnell ist. Zu schnell für den Grand-Slam-Rekordsieger, der die Aufschläge des Amerikaners Taylor Fritz an sich vorbeirauschen sah und in Ballwechseln oft zu spät den Ball traf.

„Auf diesem Belag hast du keine Zeit“

„Ich hatte viel weniger Zeit als er, um mit dem Ball anstellen zu können, was ich gewollt hätte“, sagte Nadal, nachdem er sein Auftaktmatch beim Jahresabschlussturnier der acht besten Tennisherren gegen den Haudrauf Fritz 6:7, 1:6 verloren hatte. „Auf diesem Belag hast du keine Zeit, über Taktik nachzudenken.“ Der Turiner Hardcourt ist für den Sandplatzkönig eine ungleich größere Herausforderung als der Pariser Hauptplatz, auf dem Nadal im Juni zum vierzehnten Mal die French Open gewann.

Zudem lag der verpatzte Start in die ATP Finals, die Nadal noch nie gewonnen hat, auch an anderen Widrigkeiten. Zum einen an mangelnder Spielpraxis, hatte der 36 Jahre alte Mallorquiner doch wegen einer Bauchmuskelverletzung nur zwei Matches in den vergangenen zwei Monaten absolvieren können: eines beim Laver Cup, als er zu Roger Federers Verabschiedung ein letztes Doppel mit dem Schweizer spielte, eines beim Masters-Turnier in Paris, wo Nadal vor zwei Wochen dem Amerikaner Tommy Paul unterlag.

Hinzu kommt, dass sich der Spanier wochenlang um die komplizierte Schwangerschaft seiner Frau sorgte, ehe sie unlängst einen gesunden Sohn gebar. Unter diesen Umständen gleich gegen einen der besten Spieler der Welt anzutreten sei „nicht normal“, sagte der Spanier.

Noch ist für Nadal nicht alles verloren in Turin. Gewinnt er an diesem Dienstag sein zweites Gruppenspiel gegen den formstarken Kanadier Felix Auger-Aliassime (14 Uhr MEZ, bei Sky) könnte er das Jahr als Nummer eins der Tenniswelt beenden. Dafür müsste der Spanier die ATP Finals gewinnen. Doch ist die Gefahr groß, dass der letzte Saisonhöhepunkt für Nadal so endet, wie das Match gegen Fritz verlief: zu schnell.