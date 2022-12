Aktualisiert am

Karriereende von Asafa Powell : Der Sprinter in Bolts Schatten

Er war der Vorläufer von Usain Bolt und gilt als der Ausdauerndste unter den Sprintern – ist zugleich aber auch der schnellste Mann der Welt, der nie einen großen Titel als Solist gewann. Nun hat der Jamaikaner Asafa Powell nach fast zwei Jahrzehnten Weltklasse seinen Rücktritt vom Leistungssport erklärt – auf der Party zu seinem 40. Geburtstag in der vergangenen Woche.

Asafa Powells Stern als kommender jamaikanischer Sprintstar war kurz vor den Olympischen Spielen 2004 aufgegangen, als der damals 21-Jährige in Kingston Town in 9,99 Sekunden erstmalig die Traumgrenze jedes 100-Meter-Sprinters unterbieten konnte. Umgehend wurde er zum Favoriten auf olympisches Gold ernannt, doch nach guten Leistungen in den Vorläufen verkrampfte er im Finale von Athen und wurde nur Fünfter.