Schwimmerin Anna Elendt : Eine Olympiasiegerin als Vorbild

Der Aufstieg von Anna Elendt in die Weltspitze des Schwimmens verlief rasant. Bei der Kurzbahn-WM in Melbourne setzt die junge Athletin nun auf das gemeinsame Training mit einer Goldmedaillen-Gewinnerin.

Den Stil einer Olympiasiegerin, auch wenn sie drei Jahre jünger ist, kann man sich schon mal abschauen: Immer nur in eine Richtung, nach vorne, zu arbeiten und keine Energie auf das gängige Auf und Ab zu verschwenden. Anna Elendt hat die Art, in der sie sich in Brustlage im Becken fortbewegt, entsprechend umgestellt.

Der 21-Jährigen galt dabei als Ratgeberin und Vorbild die Tokio-Goldmedaillengewinnerin Lydia Jacoby, die im Sommer zu der Trainingsgruppe der Hessin an der Universität im texanischen Austin in den Vereinigten Staaten gestoßen ist. Was dem noch effizienteren und schnelleren Vorankommen bei Schwimmwettkämpfen dienen soll, klingt dabei auch wie eine Lebensphilosophie.

Bislang hat die Sportlerin der SG Frankfurt, die vor zwei Jahren nach Übersee umgezogen ist, diese schon recht erfolgreich umgesetzt. Rasant ist das Talent in die Weltspitze aufgestiegen. 2022 war Elendts bislang bestes Jahr mit deutschen Rekorden über 50, 100 und 200 Meter Brust sowie einer WM-Silbermedaille über die mittlere Strecke auf der Langbahn und Ende Oktober, beim Weltcup in Kanada, auch einer neuen nationalen Bestmarke über 100 Meter Brust im 25-Meter-Becken.

Noch eine Menge Potential

Zum Jahresabschluss stehen in dieser Woche im australischen Melbourne nun Welttitelkämpfe auf der Kurzbahn an. Neben Elendt, die dabei abermals für alle drei Bruststrecken auf den Startblock klettert und an diesem Donnerstag über 100 Meter im Finale steht, werden mit dem früheren Weltmeister Marco Koch und dem Europameisterschaftsdritten Lucas Matzerath noch zwei weitere Frankfurter auf den Startlisten geführt.

Ihre neue Rolle als Vorschwimmerin eines sehr kleinen deutschen Teams gefällt der Sportlerin: „Es ist schon schön, dass viele Leute mich jetzt als Anführerin sehen.“ Und dass viele sie bei Instagram um Rat oder auch nach anderen Dingen fragen. Andererseits sei sie die Jüngste in der Auswahl des Deutschen Schwimm-Verbandes, und die Kurzbahn-Wettkämpfe, die in ihrer Wertigkeit für die Studentin noch hinter den College-Meisterschaften rangieren, seien in erster Linie dazu da, wichtige Erfahrungen für die Langbahnsaison zu sammeln.

Elendts Augenmerk liegt darauf, ihr hohes Niveau über mehrere Wettkampftage hinweg zu halten, was der deutschen Meisterin bei der WM in Budapest noch nicht zufriedenstellend genug gelungen war. Trotz ihrer starken Entwicklung sieht nicht nur Anna Elendt selbst bei sich noch eine Menge Potential. „In Deutschland war ich immer viel verletzt und krank“, sagt sie. Aber auch in den USA habe sie noch kein Jahr durchtrainieren können. Zuletzt stoppten die Athletin Schulterprobleme. Auf die Europameisterschaften im August in Rom hatte sie deshalb verzichten müssen und mit Spezialisten daran gearbeitet, dass die Beschwerden verschwinden.

Mit ihrer neuen Trainingskollegin Jacoby versteht sich Elendt blendend: „Wir unternehmen auch viel miteinander.“ Die Konkurrenzsituation gehen die beiden offensiv an. „Wir pushen uns gegenseitig im Training und haben darüber gesprochen, wie wir das handeln wollen, wenn wir gegeneinander schwimmen.“ In Melbourne kommt es zu keiner Begegnung, die Amerikanerin ist dort nicht gemeldet.

Im Telefongespräch wirkt Anna Elendt trotz des erhöhten Drucks, der aufgrund ihrer Vorleistungen auf ihr lastet, sehr locker und gelöst. Sie versuche immer, sich nicht zu viele Gedanken zu machen, sagt sie, und möglichst viel Spaß zu haben. Denn, so Elendt: „Wenn ich glücklich bin, dann schwimme ich auch schnell.“