NBA-Star LeBron James : „Ich bin am Boden zerstört, traurig und wütend!“

Basketball-Superstar LeBron James war nach den ausgebliebenen Mordanklagen gegen drei Polizisten im Fall Breonna Taylor sprachlos. „Mir fehlen heute die Worte! Ich bin am Boden zerstört, traurig und wütend! Wir wollen Gerechtigkeit für Breonna, doch Gerechtigkeit gab es für die Wände der Wohnung ihrer Nachbarn und nicht für ihr wunderschönes Leben“, schrieb James auf Twitter. „War ich überrascht über das Urteil?“, fragte der 35-Jährige von den Los Angeles Lakers weiter: „Absolut nicht, aber verdammt, ich war und bin immer noch verletzt und niedergeschlagen.“

Taylor war im März im Alter von 26 Jahren in ihrer eigenen Wohnung in Louisville von Polizisten während einer Hausdurchsuchung mitten in der Nacht erschossen worden. Von den drei involvierten Beamten wurde einer wegen „mutwilliger Gefährdung“ durch Schüsse in benachbarte Wohnungen in drei Fällen angeklagt. Keiner der Polizisten wurde direkt in Bezug auf die Schüsse, die zu Taylors Tod führten, zur Rechenschaft gezogen. Das sorgte nicht nur bei James für Empörung.

„Ich schicke meine Liebe zu Breonnas Mutter, ihrer Familie und Freunden. I“m sorry! I“m sorry! I“m sorry!!“, schrieb James, der sich wie viele Profis in der NBA tatkräftig in der „Black Lives Matter“-Bewegung gegen Rassismus und für Reformen im Polizeiwesen in den Vereinigten Staaten einsetzt. Auch Danny Green, Teamkollege von James, war schockiert: „Was heute passiert ist, war nicht genug. Ich bin sicher, die meisten Menschen im Land haben das Gleiche gefühlt.“

Bei Protesten in Louisville gegen die umstrittene Justizentscheidung wurden derweil zwei Beamte angeschossen. Beide würden sich voraussichtlich erholen, sagte der Interims-Polizeichef von Louisville im amerikanischen Bundesstaat Kentucky, Robert Schroeder, am Mittwochabend. Einer der beiden Polizisten werde operiert. Die Beamten seien in Louisville ausgerückt, um Berichten über Schüsse auf einer Straßenkreuzung nachzugehen, als das Feuer auf sie eröffnet worden sei. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Ob die Person an den Demonstrationen teilgenommen hatte, teilte Schroeder nicht mit.