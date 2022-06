Hammerwerferin Wlodarczyk : „Der Dieb hat gelitten“

Aktualisiert am

Dieser Dieb hatte sich eindeutig das falsche Opfer gesucht. Anita Wlodarczyk, 1,78 Meter groß, 95 Kilo schwer – und vor allem wendig, wenn es drauf ankommt. Die 36-Jährige Polin ist Weltrekord-Halterin im Hammerwerfen, dreimalige Olympiasiegerin, viermalige Welt- und Europameisterin – keine, die sich rumschubsen lässt.

Das merkte auch der Kerl, der ihr Auto zu knackten und klauen versuchte. Er wurde von Anita Wlodarczyk auf frischer Tat ertappt, nach einer Verfolgungsjagd gestoppt und eigenhändig der Polizei übergeben, wie sie via Twitter der Welt kundtat. Und er konnte nur froh sein, dass sie ihr Sportgerät gerade nicht dabei hatte. Doch auch so endete der Kampf ungleich: „Der Dieb hat gelitten“, schrieb die Sportlerin.

Dummerweise kam auch sie selbst nicht ohne Blessuren davon. Wlodarczyk erlitt eine Oberschenkelverletzung, die ihr so arg zusetzte, dass ihre komplette Saisonplanung über den Haufen geworfen ist: ihre WM-Teilnahme in Eugene im Juli ist ebenso gestrichen wie der EM-Auftritt im August in München.

„Meine Leichtathletik-Saison ist vorbei“, schrieb die Hammerwerferin auf Twitter, nachdem sie bereits operiert werden musste. „Glaube und Optimismus lassen mich nicht los“, fügte sie aber noch an. Es warte viel Arbeit in der Reha. Aber sie werde „alles tun, um noch mal nach oben zu kommen“.

Mehr zum Thema 1/

Beweisen muss die erste Frau, die den Hammer über 80 Meter geworfen hatte und seit 2016 mit 82,98 die Bestenliste deutlich anführt, der Sportwelt nichts mehr – höchstens sich selbst. Wlodarczyk hat seit 2009 fast alle Titel gewonnen, die zu vergeben waren: WM- und EM-Gold gewann sie jeweils viermal. Zudem ist sie die erste Leichtathletin, die dreimal Einzel-Gold bei Olympia in der gleichen Disziplin gewinnen konnte. Die vierte Goldene strebt sie in Paris 2024 an.

Sollte das nicht klappen, hegt sie seit dem Vorfall mit dem Autodieb einen Plan B: „Nach meiner Karriere werde ich vielleicht mit MMA anfangen.“ Denn, wir erinnern uns: „Der Dieb hat gelitten.“