Hochs und Tiefs im Tennis : Kerber und das Problem der ungeraden Jahre

Das Tennis-Leben der Angelique Kerber pendelte bislang in einem wundersamen Zweijahresrhythmus dahin. Mit verblüffender Regelmäßigkeit galt: gerade Jahre top, ungerade ein Flop. 2012 stand sie erstmals in Wimbledon im Halbfinale, 2016 gewann sie Australian und US Open, 2018 Wimbledon. Dazwischen lagen enttäuschende Saisons, etwa 2015, 2017 oder 2019. Nach dem von Corona geprägten 2020 schien sich Angelique Kerber durch Erstrundenpleiten bei den Australian und French Open auch 2021 wieder auf altbekannten Pfaden zu bewegen. Dann gewann sie ihr neues Heimturnier in Bad Homburg – und brach plötzlich aus.

Denn seit dem Triumph im Juni gehört Angelique Kerber wieder zur absoluten Weltspitze. In Wimbledon stieß sie bis ins Halbfinale vor, beim Masters in Cincinnati ins Finale und bei den US Open wurde sie erst von der furiosen Teenager-Sensation Leylah Fernandez gestoppt. Nun steht sie beim prestigeträchtigen Masters in Indian Wells nach einem 6:4, 6:1 gegen die Australierin Alja Tomljanovic im Viertelfinale. Und weil etliche andere Favoritinnen schon ausgeschieden sind, ist sie für viele die erste Sieganwärterin.

„Ich glaube, am Anfang des Turniers war ich nicht die Topfavoritin, und ich denke auch weiter nicht daran, dass ich hier die Topfavoritin des Turniers bin“, bremste Angelique Kerber zwar vor ihrem nächsten Match an diesem Donnerstag (Ortszeit, 3.00 Uhr MESZ in der Nacht zu Freitag) gegen die Spanierin Paula Badosa die Erwartungen. Doch der Trend ist unverkennbar.

Bei einem Turniersieg würde die Deutsche sogar nach mehr als zwei Jahren in die Top 10 der Weltrangliste zurückkehren, und auch die Qualifikation für das Saisonfinale der acht Jahresbesten ist noch möglich. „Für mich ist es wichtig, wieder gutes Tennis zu spielen und Spaß auf dem Platz zu haben“, sagt sie selbst – auch einmal in einer Saison mit ungerader Jahreszahl.

Alexander Zverev zog derweil in Indian Wells ins Viertelfinale ein. Die deutsche Nummer eins siegte am Mittwoch (Ortszeit) 6:1, 6:3 gegen den französischen Routinier Gael Monfils. Nächster Gegner des Olympiasiegers ist der Amerikaner Taylor Fritz. Nach dem glatt gewonnenen ersten Durchgang musste Zverev im zweiten Satz mehr Widerstand des 35 Jahre alten Monfils brechen. Mit dem Break zum 5:3 verschaffte sich der 24 Jahre alte Weltranglisten-Vierte dann den entscheidenden Vorteil und beendete nach nur 61 Minuten die Partie.

Zverev zählt nach dem Aus von US-Open-Sieger Daniil Medwedew erst recht zu den Titelfavoriten bei der mit gut 8,3 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung in Kaliforniens Wüste. Der topgesetzte Medwedew verlor 6:4, 4:6, 3:6 gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow. Weiter dabei ist French-Open-Finalist Stefanos Tsitsipas. Der an Nummer zwei eingestufte Grieche bezwang den Australier Alex de Minaur 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 6:2. Tsitsipas und Zverev könnten im Halbfinale aufeinandertreffen.