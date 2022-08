Baby-Pause für Tennis-Star : Angelique Kerber ist schwanger

Die frühere Wimbledonsiegerin Angelique Kerber erwartet ihr erstes Kind. Ihren Start bei den US Open sagt die 34-Jährige deshalb ab, ihre Karriere will sie aber fortsetzen. Ein großes Ziel hat sie noch.

Deutschlands beste Tennisspielerin Angelique Kerber ist schwanger. Das bestätigte das Management der Wimbledonsiegerin von 2018 der F.A.Z. am Mittwoch. Gemeinsam mit ihrem Partner, dem Unternehmer Franco Bianco, erwartet die 34-Jährige im Frühjahr 2023 ihr erstes Kind.

Kerber verzichtet nun auf eine Teilnahme an den an diesem Montag beginnenden US Open in New York. Damit fehlt nach der verletzungsbedingten Absage von Alexander Zverev auch bei den Frauen die beste Deutsche.

Kerber will zu Olympia in Paris

„Ich hatte wirklich vor, die US Open zu spielen“, schrieb Kerber am Mittwochmittag bei Twitter und Instagram. „Aber dann habe ich beschlossen, dass zwei gegen einen einfach kein fairer Wettbewerb ist.“ Ihr bislang letztes Turnier hatte die gebürtige Bremerin in Wimbledon gespielt, wo sie in Runde drei ausschied.

Ihre Tennis-Karriere will Kerber nach Angaben ihres Managements nach Schwangerschaft und Geburt fortsetzen. Noch habe sie ein großes Ziel: die Teilnahme an Olympia 2024 in Paris. Die Sommerspiele im Nachbarland will sich Kerber nicht entgehen lassen. 2016 in Rio de Janeiro hatte die dreimalige Grand-Slam-Siegerin die Silbermedaille gewonnen, in Tokio 2021 war sie aufgrund einer Verletzung nicht am Start.

„Es bedeutet mir alles, eine professionelle Athletin zu sein, aber ich bin dankbar für den neuen Weg, den ich jetzt gehe“, schrieb Kerber: „Um ehrlich zu sein bin ich nervös und aufgeregt zugleich.“

Auf der Profi-Tour WTA gibt es, anders als in der Vergangenheit, inzwischen mehrere Mütter. Die prominenteste von ihnen ist sicherlich Serena Williams, die nach den US Open nun allerdings ihre große Karriere beenden wird. Die Deutsche Tatjana Maria, Mutter zweier Töchter, hatte in Wimbledon mit dem Einzug ins Halbfinale geglänzt.