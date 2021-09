Angebote für Lehrer : Bewegtes Klassenzimmer

Aktualisiert am

Die Pandemie hat den Sport auf den Bildschirm gebracht – nicht mehr allein die Übertragung von Fußballspielen und Olympia, nicht ausschließlich als Unterhaltung. Vereine halten im Netz Kontakt zu ihren Mitgliedern und veranstalten, online, Training und Wettbewerbe. Was Ältere von Skigymnastik im Fernsehen in Erinnerung haben oder von Aerobic-Übungen auf der Videokassette, hat eine digitalisierte Renaissance erlebt.

Eines der erfolgreichsten Formate stellte als „tägliche Sportstunde“ der Basketballklub Alba Berlin ins Netz. Tag für Tag hielten kompetente Coaches und das Maskottchen des Profi-Teams, der Alba­tros in weißem Schlabberanzug, mit neuen Sendungen Schul- und Vorschulkinder zu Sport und Spiel vor dem Bildschirm an. Der Natur des Netzes entsprechend ist das Angebot ständig verfügbar und reicht weit über die Stadtgrenzen Berlins hinaus. Die erfolgreichsten Sportstunden kommen bei Youtube auf einige hunderttausend Klicks. Gut hundert Folgen stehen zur Verfügung. Seit den Sommerferien werden es mehr, nun wöchentlich, als „Sport macht Spaß“. Einige Folgen richten sich an Senioren.