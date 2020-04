Probleme von Superstar Brady : Falsches Haus, falscher Trainingsort

Aktualisiert am

Der Neuanfang für Football-Superstar Tom Brady in Tampa gestaltet sich holprig. Erst verwechselt er das Haus, dann fliegt er aus dem Stadtpark. Doch dafür entschuldigt sich sogar die Bürgermeisterin.

Weil der berühmteste Neubürger der Stadt wegen eines Verstoßes gegen Corona-Auflagen aus dem Stadtpark geschmissen wurde, hat sich die Bürgermeisterin von Tampa nun bei Football-Star Tom Brady entschuldigt. „Tom, ich entschuldige mich für die Fehlkommunikation bei deiner Ankunft - nicht der beste erste Eindruck“, schrieb Jane Castor am Samstag im Onlinedienst Twitter.

Quarterback Brady, Ehemann des brasilianischen Top-Models Gisele Bündchen und Stareinkauf der Tampa Bay Buccaneers, war am Montag beim heimlichen Training in einem wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Park erwischt und nach Hause geschickt worden.

„Kein Schaden - kein Foul, und danke, dass du ein guter Sportsfreund bist“, fügte Castor humorvoll hinzu. Die Stadtverwaltung hatte den Vorfall mit dem Promi genutzt, um via Twitter auf die Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen zu dringen. Alle Bewohner, auch die berühmtesten, müssten sich an die Corona-Regeln halten, hieß es.

Der sechsfache Super-Bowl-Gewinner Brady, der für viele als größter Football-Spieler aller Zeiten gilt, hatte im vergangenen Monat nach 20 Spielzeiten für die New England Patriots im Bundesstaat Massachusetts bei den Tampa Bay Buccaneers in Florida unterschrieben. Der 42-jährige Quarterback unterzeichnete einen Zwei-Jahres-Vertrag, der ihm ein Einkommen von 50 Millionen Dollar (46,1 Millionen Euro) sichert.

„Bin ich im falschen Haus?“

Offenbar braucht er aber noch ein bisschen Eingewöhnungszeit, um sich an seinem neuen Wohnort zurecht zu finden. Wie das Portal TMZ berichtete, hatte Brady Anfang April versehentlich ein falsches Haus betreten und damit den Besitzer ziemlich überrascht. Brady wollte eigentlich den „Offensive Coordinator“ seines neuen Klubs besuchen und sich einige Materialien besorgen. Doch statt in das Haus von Byron Leftwich ging Brady in das Nachbarhaus von David Kramer.

Er klopfte nicht mal an, sondern ging einfach rein und stand dem verdutzten Kramer gegenüber. „Ich dachte nur: 'Wer zum Teufel kommt in mein Haus?'“, erzählte Kramer. Brady war selbst überrascht: „Bin ich im falschen Haus?“ Und entschuldigte sich prompt.

Dass Brady ins Haus kam, war einem doppelten Zufall geschuldet. Er klopfte nicht an, weil er wusste, dass Leftwich ihn erwartete. Und Kramer schloss nicht ab, weil er das Haus verkaufen will und mehrere Leute sich das Anwesen bereits angesehen hatten.

Der 42-Jährige Football-Profi nahm seinen Einstieg am neuen Wohnort mit Humor und twitterte: „In Parks eindringen, einbrechen und reinkommen ... Ich fühle mich in Tompa Bay wie zu Hause.“ Die Wortkreation Tompa Bay ist übrigens kein Schreibfehler sondern eine Compilation seines Vornamens und dem Namen der Stadt.