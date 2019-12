Petkovic trifft Frodeno : Warum wir besessen sind

Aktualisiert am

Sein Leben, ein Kampf um Anerkennung. Überall sieht er Nachholbedarf, trainiert sich in die Bewusstlosigkeit. Um seine Mitte zu finden, ging Hawaii-Champion Jan Frodeno in die Extreme. Tennisspielerin Andrea Petkovic hat ihn getroffen.

Ein Selfie am Flughafen: Jan Frodeno und Andrea Petkovic Bild: Privat

Ein Schwimmtrainer ist 81 Jahre alt. Vor einigen Monaten hatte dieser Schwimmtrainer einen zehn Zentimeter langen Riss in der Aorta und musste in die Notaufnahme transportiert werden. Auf dem Weg zum Helikopter schrie er seiner Frau noch eine Serie an Übungen für das nächste Schwimmtraining seiner Athleten zu. Zwei Wochen später saß er auf dem Fahrrad und testete sein Herz auf einer Fünfzig-Kilometer-Ausfahrt, die jäh unterbrochen wurde, als seine Frau ihn dabei erwischte.

Diese Anekdote erzählt mir Jan Frodeno am Frankfurter Flughafen. Seine Augen leuchten, er sitzt auf einmal aufrechter, ein Strahlen liegt auf seinem Gesicht. Es ist nicht einfach, aufrecht zu sitzen auf diesen klotzigen Sitzquadraten. Sie sind niedrig und grau, die Farbe aller Flughäfen dieser Welt, und zu hart, um gemütlich zu sein. Ich „manspreade“ – neudeutsch für Sitzen mit den Beinen weit auseinander –, um die Balance zu halten, Jan macht einen Buckel. Als er aufsteht, um mit einem Fan ein Foto zu knipsen und ich von meinem kleinen Sitzklotz zu ihm hochschauen muss, sehe ich erst, wie groß er ist, trainiert, aber schlank. Beeindruckend.