Als der letzte Ball geschlagen und das letzte Wort gesprochen war und die Zuschauer sich auf dem Bad Homburger Centre Court erhoben und applaudierten, kamen dann doch die Tränen. Eine Stunde lang hatte Andrea Petkovic zuvor die Fassung gewahrt. Ob bei ihrem letzten Gang in ein rappelvolles Tennisstadion, bei den Einspielungen der emotionalsten Momente ihrer Profikarriere auf dem großen Monitor, bei den folgenden kurzen Einzel- und Doppelmatches mit lieben Kolleginnen und Kollegen und bei den Kurzinterviews zwischendrin: Die Darmstädterin ließ die Bedeutung ihres allerletzten Auftritts zunächst an sich abperlen wie den Schweiß unter der brütend heißen Sonne.

Aber als sie mit einem alten Interview konfrontiert wurde, in dem sie gesagt hatte, sie sei nur eine Tennisspielerin und hätte sonst nichts geleistet, widersprachen die Zuschauer mit tosendem Beifall. So viel Zuneigung haute die 35-Jährige um, ihre Hände suchten die feuchten Augen unter der Schirmmütze. „Am Anfang, als ich rein lief, war ich schon emotional. Aber ich musste mich darauf konzentrieren, mich nicht beim Tennisspielen zu blamieren“, sagte Andrea Petkovic.

„Aber den Wettkampf vermisse ich“

Selbstverständlich hat sich die Darmstädterin nicht blamiert, im Gegenteil. Den Match-Tiebreak gegen die Profikollegin Anna-Lena Friedsam gewann sie 10:4, auch wenn ihre Gegnerin, die beim Bad Homburger WTA-Turnier im Hauptfeld antritt, ihr Leistungsvermögen nicht ausreizte. Auch im Doppel an der Seite ihrer langjährigen Weggefährtin Angelique Kerber spielte Petkovic konzentriert, auch wenn sie die letzte Vorhand ihrer Tenniskarriere gegen Rainer Schüttler und Friedsam auf der anderen Seite zum 9:10 ins Aus schlug.

Nur mit dem Aufschlag haperte es gelegentlich, obwohl sich die Darmstädterin gewohnt akribisch auf ihren letzten Auftritt vorbereitet hatte. „Ich bin eine der fittesten Tennis-Omas der Welt“, sagte sie später lachend. Der Plackerei, die mit dem Profitennis einhergeht, weine sie zwar keine Träne hinterher: „Aber den Wettkampf vermisse ich.“

Ein Abschiedsspiel am Anfang eines Turniers, das passiert nicht alle Tage. Aber für Andrea Petkovic wurde am Sonntag gerne eine Ausnahme gemacht, zumal bei den Bad Homburg Open quasi vor ihrer Haustür. Familie, Freunde und 3500 Zuschauer bereiteten der Darmstädterin, die in ihrer Profikarriere sieben WTA-Titel gewann und 2014 im Halbfinale der French Open stand, einen herzlichen Abschied. Das Training mit seiner Tochter sei mitunter „kompliziert“ gewesen, sagte Vater Zoran Petkovic am Rande der Veranstaltung, sie sei halt „eine Perfektionistin“.

Im vergangenen Jahr hatte Andrea Petkovic eine Zeit lang mit sich gerungen, ob sie noch weitermachen sollte im Profizirkus oder doch lieber den Schläger aus der Hand legen sollte. Die Signale des Körpers waren jedoch eindeutig. „Ich musste härter arbeiten, um gleich zu bleiben“, sagte sie am Sonntag rückblickend: „Ich habe im richtigen Moment den Absprung geschafft.“

Petkovic nennt sich „Tennis-Rentnerin“

Vor den US Open im vergangenen August hatte sie ihren Abschied über die sozialen Netzwerke angedeutet, indem sie vom „letzten Tanz“ gesprochen hatte. In New York unterlag sie in der ersten Runde der Schweizerin Belinda Bencic nach hartem Kampf. Als nach dem 884. Match ihrer Profikarriere klar war, dass Petkovic nie wieder die Faust zeigen oder ein Tänzchen auf dem Platz darbieten würde, wurden viele Augen feucht. Doch Petkovic hatte seinerzeit mit ihrem letzten offiziellen Match ein wenig im Schatten der 23-maligen Grand-Slam-Turniersiegerin Serena Williams gestanden, die in New York unter viel größerem Bohei „bye-bye“ sagte.

Nun ist es nicht so, dass Andrea Petkovic als selbst ernannte „Tennis-Rentnerin“ nicht genug zu tun hätte. Zum einen schreibt sie regelmäßig Kolumnen für eine Wochenzeitung sowie an ihrem zweiten Buch, das vermutlich Ende dieses, Anfang nächsten Jahres erscheinen soll. Auch im Fernsehen ist sie des öfteren zu sehen, hierzulande als Moderatorin der „Sportreportage“ im ZDF oder bei Grand-Slam-Turnieren wie jüngst in Paris als Tennisexpertin bei Eurosport; weltweit als Kommentatorin beim Tennis Channel mit Sitz in Los Angeles.

Außerdem hat sich die 35-Jährige verpflichtet, dem Deutschen Tennis Bund als Mentorin für jüngere Spielerinnen zu dienen. Sie soll Talente unterstützen, ihnen bei Lehrgängen und Turnieren zur Seite stehen. Auf Jule Niemeier hat die frühere Weltranglistenneunte dabei ein besonderes Auge geworfen: Petkovic hat die 23 Jahre alte Dortmunderin jüngst in Paris und beim Rasenturnier in Berlin begleitet. „Mir wird nicht langweilig“, sagte Andrea Petkovic.

Etwas langweiliger wird es aber für die deutschen Tennisfreunde, die nun auf eine ehrgeizige und erfolgreiche, pfiffige und redegewandte Spielerin verzichten müssen. „Die Tenniswelt dreht sich so schnell, ich habe nicht erwartet, dass man mich noch so in Erinnerung behält“, sagte Andrea Petkovic nach ihrer Bad Homburger Abschiedsgala. Nein, die Erinnerung an „Petko“ wird nicht so schnell verblassen. Dafür wird die Darmstädterin auch selbst sorgen.