Europameister André Thieme : „Ich dachte: ,Ach ogottogott“

Vor vier Wochen saß Springreiter André Thieme auf dem Flughafen in Tokio und ließ den Kopf hängen. Sein Olympia-Debüt war gründlich daneben gegangen und der ganze Einsatz kam ihm im Nachhinein sinnlos vor. Er schlug Bundestrainer Otto Becker betrübt vor, dass er bei den Heim-Europameisterschaften in Riesenbeck besser ein anderes Paar nominieren sollte als ihn und seine Stute Chakaria. Er wollte eine Pause machen, um sich zu besinnen, und erst wieder beim darauf folgenden CHIO in Aachen an den Start gehen. Becker sagte: „Mach‘s doch lieber umgekehrt, starte in Riesenbeck, und verzichte auf Aachen.“

Das war der richtige Rat. Am Sonntagabend verließ André Thieme hoch erhobenen Hauptes als Europameister das Tecklenburger Land, zu der Goldmedaille konnte er die Silbermedaille vom Freitag in der Mannschaftswertung packen. Damit stieg er ins Auto und eilte nach Hause, nach Plau am See, in seine Heimat Mecklenburg-Vorpommern. Dort wurde er, egal zu welcher Uhrzeit, wie er sagte, von seinen Freunden und Anhängern erwartet. Er ist der erste deutsche Championatsreiter aus den Neuen Bundesländern und folglich auch der erste Europameister im Springreiten von dort. Und tatsächlich ist das auch 32 Jahre nach der Wende immer noch etwas Besonderes. „Schade, dass ich es noch so weit habe“, sagte er voller Vorfreude.

Nach der zweiten Finalrunde am Sonntag war Thieme noch ganz aufgekratzt. 46 Jahre alt musste er werden, um an diesen Punkt zu kommen, mit einer Weltklasse-Stute unter dem Sattel, die bis zum letzten Sprung für ihn kämpfte. Chakaria ist fuchsrot, elf Jahre alt und stammt aus Brandenburg. „Ich bin gesegnet mit diesem Pferd“, sagte Thieme, als er anfing, sich wieder abzuregen nach einer nervenzerfetzenden Schlussrunde, in der er so viel Druck aushalten musste wie wohl noch nie in seiner Karriere. In der ersten Runde war er in Führung gegangen, doch die Erfahrung lehrt, dass in der schweren Schlussrunde eines Titelkampfs auch bisher für souverän gehaltene Paare plötzlich Fehler machen.

„Das war mir bewusst“

Manchmal, weil das Nervenkostüm des Reiters nicht hält, manchmal auch, weil das Pferd ermüdet. Und manchmal, weil der Parcours eine überraschende Tücke bereit hält wie diesmal das Spiel zwischen Licht und Schatten. Und Hindernis fünf von zehn, eine extrem trickreiche dreifache Kombination mit zwei Steilsprüngen und einem folgenden Oxer. Und wirklich: Der Schweizer Martin Fuchs, zuvor am höchsten gewettet, hatte mit seinem Schimmelwallach Leone Jei einen Abwurf an der Dreifachen und einen weiteren Fehler.

Der nächste Favorit, der Schwede Peder Fredricson mit dem Schimmel Catch me not, wollte sich den Weg zu der drohend heranrauschenden Dreifachen besonders gut einteilen und machte seinen Fehler schon vorher, an Sprung zwei, dazu kam ein sehr schmerzhafter Strafpunkt wegen Zeitüberschreitung. Dadurch geriet Schlussreiter Thieme in die günstige Lage, sich in seiner Runde auf dem Weg zum Gold einen Hindernisfehler leisten zu können. „Das war mir bewusst und ich konnte zuversichtlich losreiten“, sagte Thieme.