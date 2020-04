Andre Agassi wird fünfzig : Hundert Jahre Liebe

Obwohl er an diesem Mittwoch seinen 50. Geburtstag feiert, muss angemerkt werden, dass der frühere Tennisstar Andre Agassi manchmal auch ganz schön Ärger gemacht hat. Zum Beispiel Mitte der 1990er Jahre, als plötzlich weltweit massenhaft Karnevalsperücken entsorgt werden mussten, weil das bewährte Agassi-Kostüm nicht mehr der Wirklichkeit entsprach.

Über Nacht war seine wallende Haarpracht verschwunden, was blieb, war eine total kahlgeschorene Platte, und erst Jahre später erfuhren wir enttäuscht, dass er lange Zeit mit einem Toupet auf dem Kopf zu seinen Matches angetreten war und 1990 das Finale der French Open nur deshalb verlor, weil die Angst ihn ablenkte, er könnte auf dem Platz sein durch eine falsche Spülung räudig gewordenes, mit 20 Klammern festgepinntes Haarteil verlieren.

Aber solche alten Geschichten können Agassis Verdienste nicht schmälern. Zusammen mit Steffi Graf, die schon im Juni vergangenen Jahres das halbe Jahrhundert voll gemacht hat, lebt er uns vor, dass es möglich ist, hier in dieser wankelmütigen Welt glücklich zu werden. Der Amerikaner und die Brühlerin sind jetzt nicht nur zusammengenommen 100 Jahre alt und haben die Tennis-Weltranglisten summa summarum 478 Wochen lang angeführt. Sie sind außerdem seit mehr als 18 Jahren verheiratet.

Und in den seltenen Fällen, da sie ihr sorgsam abgeschirmtes Zuhause in Las Vegas verlassen, um sich in der Öffentlichkeit zu zeigen oder gar, noch seltener, etwas zu sagen, wirken sie so, als wollten sie daran niemals etwas ändern.

Es hat erst mit Verzögerung Zoom gemacht

Beide hatten als junge Menschen zwar viel Erfolg, aber sie hatten es nicht leicht. Beide wurden von ihren dominanten Vätern zum Tennisstar gedrillt, beide mussten harte Zeiten durchstehen, Agassi enthüllte sogar, dass er seinen Sport zeitweilig gehasst hat. Beide mussten unter Schmerzen ihre Karrieren beenden, und es ist anzunehmen, dass die Folgen des Verschleißes sie weiter plagen. Aber gemeinsam lassen sie sich sicher leichter ertragen.

Agassi hat in seinen Memoiren geschildert, wie schwer es einst war, Steffi Grafs Herz zu erobern. Auf Blumen reagierte sie nicht. Der Versuch, ein gemeinsames Training zu arrangieren, scheiterte. „Sie sieht mich. Ich lächle. Sie lächelt nicht.“ So notierte es der lange Verschmähte. Schließlich bastelte er aus der Speisekarte, die man ihm im Flugzeug nach Wimbledon reichte, eine Geburtstagskarte für die Angebetete, die er ihr nach der Landung überreichte – und endlich landete er auch bei ihr. Das Jahrtausend neigte sich dem Ende zu. Unzählige Matchbälle hatten diese beiden schon über das Netz gedroschen. Aber jetzt, erst jetzt, hatte es Zoom gemacht.