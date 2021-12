Galoppsport in der Krise : Der plötzliche Tod von Medina Spirit

Es hatte sich bereits eine ganze Weile angebahnt. Im März vor einem Jahr öffneten dann Staatsanwälte in New York mit einem einzigen, kräftigen Ruck die Tür zu den weit verbreiteten, dunklen Praktiken im amerikanischen Galoppsport. Sie klagten damals insgesamt 27 Trainer, Veterinärmediziner und Betreuer an und legten ihnen einen weit verbreiteten und bestens organisierten Einsatz von verbotenen Mitteln zur Last, die aus den Pferden das Letzte herauskitzeln sollten.

F.A.Z. Newsletter Sport Mo. – Fr. um 16.00 Uhr; Sa. – So. um 18.00 Uhr ANMELDEN

Manche Substanzen können die Ausdauer und die Sauerstoffaufnahme steigern. Andere töten Nerven ab, die Schmerzsignale übermitteln. Einen großen Teil der Ermittlungsergebnisse hatten die Behörden zusammengetragen, als sie damit begannen, die Telefonate der zentralen Figuren abzuhören.