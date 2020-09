American Football : Was für den NFL-Chef wirklich zählt

Man kann dem Mann an der Spitze eines der umsatzstärksten Unternehmens der Vereinigten Staaten nicht nachsagen, dass er nicht weiß, wovon er redet. Als Teenager war er in gleich drei Mannschaftssportarten – Baseball, Basketball und Football – einer der besten Sportler seiner Highschool. Und den Laden, den er seit vierzehn Jahren mit weitreichenden Machtbefugnissen managt, kennt er wie kein anderer. Roger Goodell war erst 23, als er 1982 als Praktikant bei der National Football League (NFL) einstieg, wo er sich dann – abgesehen von einem kurzen Abstecher bei den New York Jets – ganz allmählich nach oben arbeitete.

In jeder anderen Branche wäre der Wirtschaftswissenschaftler wahrscheinlich nicht nur der Sprecher sondern auch das Gesicht der Firma. Aber wer den 61-Jährigen in der Öffentlichkeit erlebt, trifft auf einen Menschen, der so wirkt, als ob er selbst nach vierzehn Jahren im Amt des Commissioners nur ungerne im Rampenlicht steht. Die Haltung entspricht einem Kalkül, das sich der Politiker-Sohn im Laufe seiner Karriere immer wieder zunutze gemacht hat. Denn es half ihm dabei, eine Position abzusichern, in der er mittlerweile pro Jahr 40 Millionen Dollar brutto verdient. Es lautet: Nur, wer paranoid ist, überlebt.