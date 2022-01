American Football : Skandal-Profi Brown sorgt für nächsten Skandal

American-Football-Spieler Antonio Brown von den Tampa Bay Buccaneers hat in der NFL für den nächsten Skandal gesorgt und ist danach von seinem Trainer aus dem Team geworfen worden. „Er ist nicht länger ein Buc“, sagte Trainer Bruce Arians am Sonntag nach dem 28:24-Erfolg bei den New York Jets. Der Coach wollte keine weiteren Worte über Brown verlieren. Der 69 Jahre alte Arians machte klar, dass er nur über die Spieler reden wolle, die noch Teil seines Teams seien.

Der 33 Jahre alte Brown war im dritten Viertel in der Partie gegen die New York Jets so verärgert, dass er sein Trikot auszog und einfach vom Feld ging. Brown war von Trainer Arians ausgewechselt worden. Sein Mitspieler Mike Evans versuchte vergeblich, ihn aufzuhalten. Den Fans auf der Tribüne warf Brown sein Hemd und seine Handschuhe zu. Mit nacktem Oberkörper ging er dann in die Kabine. Das Trainerteam um Arians schaute sich die Aktion nur entgeistert an.

„Das ist eine schwierige Situation“, sagte Buccaneers-Star Tom Brady. „Jeder sollte tun, was er kann, um ihm zu helfen, wie er es gerade braucht. Wir alle lieben ihn. Er liegt uns sehr am Herzen“, meinte der 44 Jahre alte Quarterback. „Wir wollen ihn in seiner Bestform sehen, aber leider wird es nicht mehr in unserem Team sein.“ Man haben viele Freundschaften, die halten werden, sagte Brady. Er denke, das Wichtigste am Football seien die Beziehungen zu Freunden und Ihren Teamkollegen. „Sie gehen über das Spiel hinaus. Wir sollten jetzt alle mitfühlend und einfühlsam sein.“

Lange Skandal-Akte bei Brown

Football-Profi Brown hatte in der Vergangenheit immer wieder für Aufsehen gesorgt. Zu Beginn der vergangenen Saison war er zu den Bucs gewechselt, die ersten acht Wochen war er von der Liga wegen eines Verstoßes gegen den Verhaltenskodex gesperrt gewesen, gewann dann mit seiner Mannschaft den Super Bowl. Zuletzt war Brown wegen eines gefälschten Impf-Ausweises zu drei Spielen Sperre von der Liga verurteilt worden.

Die Skandal-Akte Brown ist ohnehin lang. 2018 soll er Möbel aus einem Hotelfenster geworfen und dabei beinahe ein 22 Monate altes Kind und dessen Großvater getroffen haben. Er wurde wegen sexueller Belästigung in mehreren Fällen angeklagt, es gab Vorwürfe wegen häuslicher Gewalt und Verkehrsdelikten. Immer wieder begehrte er gegen die Liga und seine Teams auf. Brown ist allerdings ein enger Kollege Bradys, der ihn trotz aller persönlicher Probleme zu den Buccaneers holte. Am Sonntagabend siegten die Buccaneers bei den Jets noch 28:24.

Die Green Bay Packers gehen derweil als beste Mannschaft der National Football Conference (NFC) in die Play-offs der NFL. Durch das 37:10 gegen die Minnesota Vikings verbesserte die Mannschaft um Quarterback Aaron Rodgers ihre Bilanz auf 13:3 Siege und ist damit nicht mehr von Platz eins der Setzliste ihrer Conference zu verdrängen. Selbst bei einer Niederlage bei den Detroit Lions am letzten Spieltag der regulären Saison dürfen die Packers in der ersten Runde der Play-offs aussetzen und hätten danach durchgängig Heimrecht bis zum Super Bowl am 13. Februar in Los Angeles.

Erstmals seit 2015 haben die Cincinnati Bengals die Play-offs erreicht. Die junge Mannschaft um Quarterback Joe Burrow besiegte die Kansas City Chiefs nach einem zwischenzeitlichen 14-Punkte-Rückstand durch ein Field Goal kurz vor Schluss mit 34:31 und sicherte sich damit Platz eins in der Nord-Division der American Football Conference (AFC).

Die Teilnahme an den Play-offs erspielten sich am Sonntag in der AFC nach den bereits qualifizierten Chiefs außerdem die Tennessee Titans, Buffalo Bills und New England Patriots. In der NFC stehen neben den Packers, den Los Angeles Rams, den Tampa Bay Buccaneers, den Dallas Cowboys und den Arizona Cardinals seit Sonntag auch die Philadelphia Eagles als Play-off-Teilnehmer fest. Die Eagles gewannen mit 20:10 beim Washington Football Team und profitierten zugleich vom Sieg der Packers gegen die Vikings.

Der deutsch-amerikanische Football-Profi Amon-Ra St. Brown von den Detroit Lions stellte eine weitere Bestmarke in der NFL auf. Ihm gelangen am Sonntag (Ortszeit) bei der 29:51-Pleite bei den Seattle Seahawks zwei Touchdowns in einem Spiel. Einem deutschen Spieler war das zuvor noch nie gelungen. Der Rookie des Monats Dezember glänzte in dieser Saison bereits zuvor mit insgesamt drei Touchdowns. Die Saison wird für die Lions nach der regulären Runde aber zu Ende sein.

Mark Nzeocha krönte seine Rückkehr zu den San Francisco 49ers mit einem Sieg. Durch den 23:7-Erfolg gegen die Houston Texans haben die 49ers immer noch die Chance, in den Playoffs dabei zu sein. Mit neun Siegen aus 16 Spielen sind sie Dritter in der NFC-West-Division. Nzeocha war erst am vergangenen Mittwoch zurück ins Trainingsteam geholt worden. Zuvor war der gebürtige Franke in vier Spielzeiten (2017 bis 2020) zu 47 Einsätzen für San Francisco gekommen.

Auch die New England Patriots mit dem Stuttgarter Jakob Johnson erreichten die Playoffs. Das American-Football-Team aus New England setzte sich am Sonntag mit 50:10 gegen die Jacksonville Jaguars durch. Erstmals nach dem Weggang von Star Tom Brady 2019 erreichten die Patriots damit die K.o.-Runde. Das Team von Trainer Bill Belichick profitierte davon, dass die Miami Dolphins bei den Tennessee Titans verloren.