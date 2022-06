Aktualisiert am

Football-Boom in Deutschland

Football-Boom in Deutschland : „Frauen jammern weniger“

Ein Aufruf auf Instagram brachte die Beelitzer Footballerinnen zusammen. Alle fingen bei Null an. Doch der Tag des ersten Spiels wird kommen. Ein Besuch beim Training in Brandenburg.

„Ready? Go!“ schallt es über den Sportplatz. Der Quarterback wirft den kleinen orange-braunen Football, soweit es geht. In einem hohen Bogen fliegt er durch die Luft, eine Spielerin versucht ihn zu fangen. Doch die Abwehr ist zu gut, der Ball landet auf dem Rasen. Macht nichts. Noch ist es nicht spielentscheidend, wenn ein Wurf danebengeht, noch nicht alle Spielzüge sitzen. Denn die American-Football-Spielerinnen im brandenburgischen Ort Beelitz stehen noch am Anfang, gerade einmal ein halbes Jahr ist es her, dass die Frauenmannschaft der Blue Eagles gegründet worden ist.

„Es haben sich so viele Frauen bei uns gemeldet, dass sie Lust hätten, Football zu spielen“, erzählt Leonie Wunderlich vom SG Blau-Weiß Beelitz 1912/1990. „Also haben wir auf Instagram einen Aufruf gestartet.“ Die 20 Jahre alte Auszubildende ist eine der aktivsten Spielerinnen und übernimmt auch ab und an das Training. „Ich habe auch andere Sportarten ausprobiert, zum Beispiel Fußball, aber dort hat mir die Gruppendynamik nicht gefallen. Beim Football gibt es einen ganz anderen Teamzusammenhalt“, erklärt sie ihre Faszination für den Sport.