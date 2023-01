Quarterback Brock Purdy : Die größte Überraschung der NFL-Saison

Wie aus dem Nichts tritt ein junger Quarterback in das Rampenlicht der NFL und überrascht dort alle. Was ein prominentes Vorbild damit zu tun hat – und wohin sein Weg ihn noch führen könnte.

Die 13 ist so etwas wie Brock Purdys Glückszahl. Schon Dan Marino trug diese Nummer auf seinem Trikot, und Marino ist einer, zu dem man im American Football aufschauen kann. Marino, eine Ikone der National Football League (NFL), spielte 17 Jahre lang für die Miami Dolphins, die er 1985 sogar bis in den Super Bowl führte. Purdy ist im Dezember 1999 geboren, nur wenige Monate bevor der große Marino seine große Karriere beendete. Spielen hat Purdy ihn trotzdem gesehen. Weil sein Vater ein glühender Anhänger der Dolphins war. Vater Shawn setzte Sohn Brock regelmäßig vor den Fernseher und zeigte ihm Aufnahmen dieses großen Spielmachers, und Sohn Brock schaute begeistert zu.

Heute ist Brock Purdy selbst Quarterback in der NFL. Mit den San Francisco 49ers spielt er in der Nacht zu Montag (0.30 Uhr MEZ bei ProSieben) in den Play-offs, es geht gegen die Dallas Cowboys um den Einzug in das Halbfinale um den NFL-Titel. Auf dem Trikot trägt Purdy die Nummer 13, zu Ehren seines Vorbilds Marino. Und dann war da noch dieser Tag, ausgerechnet in Woche 13 dieser Saison, der Purdys Leben für immer veränderte.