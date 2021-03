America’s Cup : Starke Männer auf rasenden Riesen

Jahre der Bootsentwicklung, austrainierte Athleten, Hunderttausende Stunden Arbeit auf dem Wasser, vor allem aber auf dem Land an Computern und im Bootsschuppen, und Dutzende Millionen von Dollar, mit denen sich Milliardäre ihre Rennställe aufbauen, werden mit dem Startschuss zum America’s Cup in die Waagschale geworfen.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. F.A.Z.



Und dann so was: „Es sieht ziemlich gleich aus“, sagt der wortkarge, aber am Ruder starke neuseeländische Steuermann Peter Burling. Und sein italienisches Gegenüber, Francesco Bruni, meint mit Blick auf den engen Zweikampf: „Das haben wir so nicht geplant. Wir wollten anders dastehen, schneller sein.“ Das aber waren sie nicht. Denn Leistungsunterschiede scheint es zwischen den Neuseeländern und ihren Herausforderern aus Italien im 36. America’s Cup kaum zu geben.