America’s Cup : „Das aufregendste Boot, das ich je gesegelt bin“

Hunderte Millionen Dollar sind in die Kampagnen geflossen, die besten Segler der Welt austrainiert, ihre fliegenden Jachten auf Hochgeschwindigkeit getrimmt und ihre Rechtsanwälte mit jedem Komma des Regelwerks vertraut. Kurz: Der America’s Cup kann an diesem Mittwoch (erstes Rennen 4.12 Uhr MEZ) vor Auckland beginnen. Mit der Luna Rossa aus Italien fordert ein bissiger Gegner die siegesgewissen Neuseeländer heraus. An Bord messen sich der australische Legionär Jimmy Spithill in Diensten der Italiener und Peter Burling für das Team New Zealand, hinter dem fast fünf Millionen Inselbewohner stehen.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. F.A.Z.



Corona hat auch tiefe Spuren beim Kampf um die älteste Sporttrophäe der Welt hinterlassen – das Programm ist nach der Verschiebung am vergangenen Wochenende gestrafft worden. Auf den ersten Renntag am Mittwoch folgt ein Ruhetag, von Freitag an geht es mit jeweils zwei Läufen täglich weiter – wenn der Wind mitspielt. Wer zuerst sieben Siege eingefahren hat gewinnt den 36. America’s Cup.