Regatta vor America’s Cup : Wer unter der Flaute besonders leidet

Erst der Frust, darauf die Suche nach unkonventionellen Lösungen: Das ist ein gängiges Muster für den America’s Cup, das Hightech-Segel-Spektakel am anderen Ende der Welt. So auch am Sonntag. Der Christmas Cup, die einzige Regatta zwischen Verteidiger und den drei Angreifern mit ihren Superyachten, fiel mangels Wind aus. Nun sollen möglicherweise zusätzliche Regatten in das Programm aufgenommen werden, um Trainingsmöglichkeiten unter Wettkampfbedingungen zu schaffen. Es wird außerdem über das Heraufsetzen der Mindestgeschwindigkeit debattiert. Enttäuscht waren Segelfreunde am Sonntag aber auch, weil die traditionelle Sydney–Hobart-Regatta nach Tasmanien am zweiten Weihnachtstag zum ersten Mal nach 75 Jahren ausfallen wird.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. F.A.Z.

Während am Samstag deshalb Australiens Segelszene traurig war, war die Stimmung im neuseeländischen Auckland beim America’s-Cup-Vorspiel noch in Ordnung. Eine mittlere Brise ließ die vier Mannschaften in Match-Races jeweils gegeneinander antreten. Herausragend erscheinen nach den zwölf Rennen der Weltserie die Neuseeländer, die „ihren“ Cup im März verteidigen wollen. Unter den drei Herausforderern liegen Amerikaner und Italiener in etwa gleich auf, die hohen Favoriten unter dem Trio, die Briten, fielen hingegen weiter zurück. Vor Auckland wurde der Cupper der Briten zum Kutter.

Dennoch sind es für die Neuseeländer schwierige Tage: Denn bislang sehen die Regeln vor, dass sie bis zum Finale Anfang März keine Regatten mehr gegen die Herausforderer segeln werden. Die letzte Chance am Sonntag verstrich, als in der sommerlichen Flaute schon im ersten Rennen zwischen Team New Zealand und Team UK das Zeitlimit überschritten wurde. Die Neuseeländer waren dabei nur noch weniger Meter von der Ziellinie entfernt. Damit haben die drei Herausforderer einen riesigen Vorteil: Sie nämlich werden ab Mitte Januar für einen guten Monat gegeneinander antreten, um den letztendlichen Gegner für Team New Zealand auszusegeln. Gleich, ob am Ende Amerikaner, Briten oder Italiener den Bug vorn haben, hat diese Mannschaft dann eine wesentlich größere Wettkampferfahrung als die Verteidiger. Denn ihnen fehlen nun die letzten Rennen am Sonntag.

In der letzten Regatta am Samstag hatte Peter Burling, der Steuermann von Team New Zealand, auch noch Schwäche offenbart: Im Gegensatz etwa zu den Steuerleuten der Luna Rossa fehlt dem erfolgreichen Jollensegler die Erfahrung im Match-Race Boot gegen Boot. So zeigte ihm der Australier Jimmy Spithill in Diensten der Italiener denn auch am Start schon das Heck. Burling aber holte dank überlegender Bootsgeschwindigkeit und guter Taktik auf seinem Heimatrevier rasch auf. Wie keiner zuvor zeigte dieser Lauf aber auch die Schwachstellen der neuen Bootsklasse AC75: Sie braucht knapp zehn Knoten Wind, um auf ihren Tragflächen abzuheben – ansonsten dümpeln die Rümpfe im Wasser, den Mannschaften bleibt wenig zu tun; und die Zuschauer wenden sich ab.

Als es abflaute, tauchten die Rümpfe der Luna Rossa und die Te Rehutai aus Neuseeland ein. Als es dann wieder auffrischte, hoben die Neuseeländer auf ihrer Lee-Kufe ab und beschleunigten sofort auf mehr als 25 Knoten, während die Italiener, den Rumpf weiter im Wasser, nur 12 Knoten schafften. „Wir müssen auf den Foils bleiben, das macht den Unterschied“, sagte Burlings Dauer-Vorschoter Blair Tuke, dem auf dem Cupper die entscheidende Aufgabe der Kontrolle der hydraulischen Flügel zukommt. Ihren Rückstand von 800 Metern verwandelten der fliegende Burling und seine Leute innerhalb von zwei Minuten in einen Vorsprung von 400 Metern.

Obwohl die Übertragung der Rennen von Bordkameras, Drohnen und Hubschraubern aus eher an ein Computerspiel als an klassisches Segeln erinnert, zeigte dieser letzte Lauf das Ringen zweier Konkurrenten, die sich über eine wegen sterbenden Windes verkürzte Bahn deckten. Am Ende gewannen die Neuseeländer mit einem minimalen Vorsprung von 16 Sekunden gegen Luna Rossa und holten mit fünf Siegen in sechs Rennen die Weltserie vor den Amerikanern und ihrem neuseeländischen Steuermann Dean Barker mit vier Siegen. In einem Desaster endete die World Series indes für den vielleicht besten Segler der Welt, Sir Ben Ainslie. Der Favorit vermochte keinen einzigen Lauf für sich zu entscheiden. Vor seinen Ingenieuren, Designern und Seglern liegen nun Wochen harter Grundlagenarbeit.

Die haben die Mannschaften des Sydney–Hobart-Rennes 2020 vergeblich investiert. Nach mehr als 30 Corona-Infektionen in Sydney verhängte die Landesregierung Tasmaniens am Samstag eine zweiwöchige Quarantäne-Frist für Einreisende aus der Großregion – was die 76 gemeldeten Mannschaften am Landgang gehindert hätte. Dem ausrichtenden Cruising Yacht Club of Australia blieb daraufhin keine Wahl, als die Regatta erstmals abzusagen. Nachdem die Ministerpräsidentin von New South Wales, Gladys Berejiklian, dann ihre Bürger aufforderte, daheim zu bleiben, kam auch ein Ersatzrennen nicht mehr in Frage. Bis zuletzt hatten die Ausrichter daran gearbeitet, die Traditionsregatta in einen anderen Zielhafen zu retten.