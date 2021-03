Segel-Klassiker vor Auckland : Flaue Winde sorgen für Absage beim America’s Cup

Aktualisiert am

Der schwache Wind sorgt für eine Pause beim America’s Cup. Die Rennen am Sonntag werden um einen Tag verschoben. Dann soll es weitergehen beim hochspannenden Duell vor Auckland.

Windmangel sorgt dafür, dass beim America’s Cup am Sonntag nicht gesegelt werden kann. Bild: AP

Beim 36. America’s Cup der Segler sind die für diesen Sonntag geplanten Rennen wegen zu schwacher Winde um einen Tag verschoben worden. Die Entscheidung trafen der australische Regatta-Direktor Iain Murray und das Team der Wettfahrtleitung um kurz vor 6.00 Uhr deutscher Zeit.

Die nachzuholenden Wettfahrten wurden neu für Montag (von 4.15 Uhr MEZ an bei Servus TV) angesetzt. Vor den Rennen sieben und acht steht es 3:3 zwischen Herausforderer Italien und dem gastgebenden Titelverteidiger Neuseeland. Sieben Siege sind zum Gewinn der ältesten und wichtigsten Trophäe des Segelsports notwendig.

Hochspannendes Duell vor Auckland

Die Regeln im America’s Cup sehen vor, dass Rennen in zu leichten Winden nicht stattfinden können, wenn die Windstärke über einen Zeitraum von fünf Minuten nicht den durchschnittlichen Wert von 6,5 Knoten erreicht. Gemessen werden muss der Wert neun bis vier Minuten vor dem potentiellen Start. Die Wetterprognosen für die Fortsetzung des Duells zu Wochenbeginn sind vielversprechender.

Das Duell zwischen Neuseeländern und Italienern ist hochspannend. An allen drei bisherigen Renntagen gewann jedes Team je einen Lauf. So auch am Samstag. Die Mannschaft der Luna Rossa Prada Pirelli aus Italien siegte zunächst bei unbeständigen Winden mit 18 Sekunden Vorsprung bei der ersten Wettfahrt des Tages.

In Rennen sechs konnten Neuseelands Steuermann Peter Burling und seine Crew auf der Te Rehutai das Blatt wenden und deklassierten die Herausforderer mit 1:41 Minuten Vorsprung. „Das war ein gutes Ende eines weiteren engen Tages", sagte der neuseeländische 49er-Olympiasieger Blair Tuke.

Zehntausende Fans und eine Rekordflotte von 1600 Zuschauerbooten hatten dem Regattahafen und dem Rennkurs im Hauraki Golf zum Start ins Wochenende eine spektakuläre Kulisse beschert. Nun aber mussten die Fans unverrichteter Dinge wieder abziehen. Da die Prognosen für die Windverhältnisse aber positiv sind, dürfte es schon am Montag weitergehen beim Segel-Klassiker.