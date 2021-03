America’s Cup : Wo Milliardäre ihr Geld verbrennen

Modeschöpferin Jil Sander geriet mit Patrizio Bertelli gleich mehrmals aneinander. Schwer war das nicht. Der eingeheiratete Patriarch des Prada-Konzerns gilt als charismatisch, aber cholerisch. So kann es sein, dass Bertelli in den frühen Morgenstunden der vergangenen Tage in seiner Mailänder Wohnung die Fäuste ballte – denn seine jüngste Investition zahlte sich bislang nicht aus.

Christoph Hein



Im Gegenteil: Am anderen Ende der Welt spielte sich für den passionierten Segler Bertelli ein Drama ab. Gleich zweimal verspielte die von ihm geförderte Luna Rossa im America’s Cup eine sichere Führung. Nun muss sie, wollen die Italiener zum ersten Mal die älteste internationale Sporttrophäe der Welt holen, vier Rennen nacheinander gegen die Neuseeländer gewinnen.