Segel-Klassiker im Jahr 2024 : Darum findet der America’s Cup in Barcelona statt

Nicht die neuseeländische Hafenmetropole Auckland, sondern Barcelona wird Schauplatz des nächsten America’s Cup werden. Das Team New Zealand, der Verteidiger der ältesten Sporttrophäe der Welt, erklärte, den Pokal im September und Oktober 2024 vor der spanischen Küste verteidigen zu wollen. Entsprechend der Regeln darf der Verteidiger festlegen, wo gesegelt werden wird.

Der 37. America’s Cup ist damit nach zwei Auftritten in Valencia und einem in Bermuda der vierte, der nicht im Heimatland der Verteidiger ausgesegelt wird. „Als Verteidiger des America's Cup haben wir uns immer dafür verantwortlich gefühlt, die Veranstaltung, das Publikum und den Segelsport auf weltweiter Ebene zu fördern. Die Ausrichtung der Veranstaltung in einer bedeutenden Stadt wie Barcelona wird es uns ganz sicher ermöglichen, das Wachstum auf der globalen Sportbühne voranzutreiben“, sagte Grant Dalton, der Teamchef der Neuseeländer.

Der Wahl vorangegangen war ein erbittertes Ringen um den Ort der Ausrichtung – der von vielen Seglern gewünschte Austragungsort Auckland litt unter dem strikten Corona-Regime der Regierung Neuseelands, die zudem nicht mehr als 100 Millionen Neuseeland Dollar (63,07 Millionen Euro) an Zuschüssen aufbringen wollte. In die Endausscheidung der Städte waren auch Jeddah in Saudi-Arabien, das spanische Malaga und Cork in Irland gekommen.

„Diese Entscheidung wird helfen, die Stadt nach der Corona-Pandemie wieder auf der Weltkarte zu verankern“, sagte Barcelonas Bürgermeisterin Ada Colau nun. Der Chef des Herausforderers, des britischen Segelteams um den weltbesten Olympia-Segler Sir Ben Ainslie, zeigte sich überaus zufrieden mit der Austragung in Europa. Barcelona wird die erste Stadt weltweit sein, die sowohl die Olympischen Segelwettbewerbe wie den America’s Cup ausrichten wird. Die Neuseeländer hatten hier 1992 vier olympische Segelmedaillen gewonnen.