Alis Bruder Rahaman : „Ich fühle mich glücklich und traurig zugleich“

Seine Stimme klingt nicht mehr nach dem Mann, der er einmal war: 1,92 Meter groß, mehr als 90 Kilogramm schwer. Rahaman Ali war Boxer, ein Profi im Schwergewicht: 14 Siege in 18 Kämpfen, sieben davon durch K. o. „I am happy, I feel good“, sagt der Sechsundsiebzigjährige heute am Telefon. Doch er spricht langsam, leise, er zögert oft vor dem nächsten Wort.

Michael Wittershagen Zuständig für den Sport in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Louisville, im Bundesstaat Kentucky. Rahaman Ali lebt noch immer in der Stadt, die durch seinen Bruder weltberühmt geworden ist. Dort wurde Muhammad Ali am 17. Januar 1941 als Cassius Clay geboren, dort liegt er seit dem 10. Juni 2016 auf dem Cave Hill Cemetery begraben. Etwas mehr als zwei Wochen sind es an diesem Nachmittag noch bis zum fünften Todestag seines Bruders, als sich Rahaman Ali auf den Weg zum Grab begibt. Er trägt einen Anzug, einen Hut und eine Maske in den Farben der amerikanischen Flagge. Er ist in Sorge, deshalb ist er hier.