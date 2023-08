Alexander Zverev scheitert in Toronto schon in der zweiten Runde. Bild: AFP

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ist bei den Canadian Open bereits in der Runde der letzten 32 Spieler klar gescheitert. Gegen den 37. der Weltrangliste Alejandro Davidovich Fokina aus Spanien verlor der 26 Jahre alte Hamburger in zwei Sätzen 1:6, 2:6. Fokina (24) trifft im Achtelfinale des Masters-1000-Turniers nun auf den Norwegener Casper Ruud, der sich gegen den Tschechen Jiri Lehecka in zwei Sätzen durchsetzte.

Anderthalb Wochen nach seinem Turniersieg auf Sand in Hamburg fand Zverev gegen Fokina nie zu seinem Spiel. Nach gerade mal einer Stunde Spielzeit musste der Weltranglisten-16. den Platz mit einer deutlichen Niederlage im Gepäck schon wieder verlassen. In der ersten Runde hatte Zverev gegen den Niederländer Tallon Griekspoor noch überzeugend gewonnen.

Völlig missglückter Überkopfschlag

Sollte Zverev in Toronto bis ins Halbfinale kommen, „wird er als einer der Favoriten in die US Open gehen“, hatte Tennis-Ikone Boris Becker am Dienstag bei einem Medientermin mit Blick auf das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres gesagt. Dort sind nun wohl andere favorisiert. Das Hartplatzturnier in New York findet vom 28. August bis zum 10. September statt. Im Vorjahr hatte Zverev bei den US Open wegen seiner schweren Fußverletzung gefehlt.

Im Gegensatz zu Montreal, wo Zverev 2017 triumphierte, bleibt Toronto für den 26-Jährigen ein schlechtes Pflaster. Das Turnier wechselt jährlich zwischen den beiden Metropolen. Gegen Davidovich Fokina fand Zverev überhaupt nicht ins Match. Einem völlig missglückten Überkopfschlag im ersten Aufschlagspiel folgten zwei Doppelfehler nacheinander – das erste Break ging zu Null an den Spanier. Zwar gelang dem Hamburger beim nächsten eigenen Service der erste Spielgewinn, dabei blieb es jedoch. Nach nur 24 Minuten war der erste Satz dahin.

Auch im zweiten Satz wollte Zverev trotz leichter Verbesserung bei der Fehlerquote wenig gelingen. Er ließ sich vom Spanier, der in den bisherigen drei Duellen mit Zverev keinen einzigen Satzgewinn verbuchen konnte, abermal doppelt breaken und gab auch den zweiten Durchgang in nur 38 Minuten ab. Auf Davidovich Fokina wartet im Achtelfinale der an Nummer drei gesetzte Casper Ruud aus Norwegen.

Die ehemalige Weltranglistenerste Caroline Wozniacki musste derweil nach ihrem erfolgreichen Comeback einen ersten Rückschlag einstecken. Beim WTA-Turnier in Montreal, ihrem ersten Turnier nach mehr als dreieinhalb Jahren Wettkampfpause, verlor die 33 Jahre alte Dänin in der zweiten Runde gegen die an Nummer neun gesetzte Wimbledonsiegerin Marketa Vondrousova (Tschechien) mit 2:6, 5:7. Ihr Auftaktmatch hatte Wozniacki gegen die in Düsseldorf geborene Kimberly Birrell aus Australien 6:2, 6:2 gewonnen.

„Es ist offensichtlich nicht in die Richtung gelaufen, wie ich es mir vorgestellt hatte, aber am Ende des Tages gibt es viel Positives“, sagte Wozniacki. „Es geht insgesamt in die richtige Richtung und es war erwartbar, nachdem ich lange Zeit nicht oft gespielt habe.“ Wozniacki hat bislang 30 Turniere gewonnen, darunter die Australian Open 2018. Insgesamt 71 Wochen stand sie auf Platz eines der Weltrangliste. Als Ziel hat sie unter anderem die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris ausgegeben.

Für das Turnier in Montreal hatte Wozniacki eine Wildcard erhalten. Zuvor hatte sie ihr bis dahin letztes Match am 24. Januar 2020 bei den Australien Open bestritten: Damals unterlag sie in der dritten Runde Ons Jabeur aus Tunesien in drei Sätzen. Anschließend trat sie wie angekündigt zurück, um eine Familie zu gründen. Ende Juni teilte Wozniacki mit, dass sie wieder Turniere spielen wolle. Sie wird auch kommende Woche in Cincinnati und bei den US Open mit einer Wildcard am Start sein können.